El intendente de la localidad chubutense de Epuyén, Antonio Reato, resolvió la "suspensión de todas las actividades grupales en espacios cerrados municipales por el período de cuarenta días corridos" ante "el alerta sanitario" por "los contagios interhumanos por hantavirus", que ya produjo 9 muertes y reportó 24 casos positivos.



La resolución municipal dictada en esa localidad de unos 4000 habitantes, que es el epicentro del brote de hantavirus en la comarca andina chubutense, aclara que "la medida alcanza al gimnasio, la dirección de cultura, el auditorio, la capilla, los centros de jubilados y la sala velatoria", en la que no se permitirá ni siquiera la realización de velorios.



El segundo punto de la medida "suspende todas las actividades grupales en espacios institucionales provinciales dentro del ejido municipal, a excepción de las dependencias del ministerio de salud".



"Solo se mantendrán actividades colectivas convocadas por el área programática del Ministerio de Salud en coordinación con el municipio y deberá el ministerio garantizar las medidas preventivas para evitar contagios", indica la resolución 7/2019 que dictó Reato acompañado por el secretario de obras públicas y particulares, Jorge José Congregado.



También se recomienda "a la población en general extremar las medidas de prevención para evitar el contagio de infecciones respiratorias, así como evitar la realización de actividades grupales y colectivas en espacios cerrados como conciertos, peñas, reuniones y eventos religiosos durante la cuarentena".



Chubut extremó las medidas de prevención que incluye el aislamiento selectivo de unas 60 personas a las que considera parte del "vínculo epidemiológico", es decir que son familiares o allegados de personas que fueron contagiadas.



El ministro de salud de Chubut, Adrián Pizzi, había adelantado la intención de recurrir a un aislamiento forzoso, es decir obligar con el uso de la fuerza pública a que potenciales contagiados tomen contacto con el resto de la población, lo que implica el reconocimiento de la evolución del llamado "Virus Andes" que se transmite de manera interpersonal y no a través de la orina o heces del ratón colilargo como se creía.



Fuentes del gobierno provincial admitieron en diálogo con esta agencia que no descartan pedir colaboración a Gendarmería Nacional y Prefectura para trabajar en el bloqueo sanitario y brindar información a turistas y pobladores.



Además se dispuso que todas las salas de terapia intensiva cuenten con plazas libres para darle prioridad de atención a los posibles afectados que requieran asistencia respiratoria, ya porque el virus se manifiesta como una crisis pulmonar grave.