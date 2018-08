fue detenido en Villa Trujuy, la segunda ciudad más importante del partido bonaerense de Moreno , acusado por "homicidio culposo", tras la muerte de, de 60 años y de Rubén Rodríguez, de 45.La Fiscalia N°8 pidió la detención del gasista por los delitos de "homicidio culposo agravado -negligencia eimpericia" en concurso con defraudación a la administración pública.Cabe recordar que la vicedirectora había comunicado la situación mediante varios reclamos y por carta Tras su detención, manifestó que sus servicios "no contempla fugas de gas en cañerías, sólo la revisación de los artefactos". Anteriormente, el mismo día de la tragedia dijo "la vicedirectora me llamó esta mañana a las 8.06. Me dijo que seguía sintiendo olor a gas y que pensaba suspender las clases. Yo le dije que a las 9 iba a andar por ahí. Al minuto la quise volver a llamar pero no me contestó más. Cuando llegué al colegio me encontré a la policía y bomberos y me dijeron que había explotado una garrafa y había muerto la vicedirectora".En tanto, el próximo martes será indagado por la Fiscal,