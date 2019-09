Miles de perritos recorren las calles todos los días en busca de comida y alguien que les haga un mimo. Algunos tienen la suerte de cruzarse a una persona que los levante y les de un hogar, otros esperan por años en un refugio ser el elegido y formar parte de una nueva familia, pero lamentablemente muchos otros mueren accidentados, de hambre o maltratados.

Por eso, el Día Mundial del Perro Adoptado, nace con la idea de concientizar a la población sobre el abandono de animales domésticos y la importancia de adoptar perros y gatos en vez de comprarlos. Porque todos merecen una segunda oportunidad, y por supuesto, es importante saber que tener un nuevo amigo conlleva mucha responsabilidad.

Patricia es presidenta del refugio "San Francisco de Asís", de la localidad de Cañuelas, donde protegen y albergan a más de 450 animales del abandono y maltrato. En este 23 de septiembre comenta en diálogo con cronica.com.ar acerca de la importancia de adoptar un animal.

"'Adoptá, no compres', es nuestro lema. Nosotros decimos que rescatar un perro de la calle es rescatar una vida. El amor incondicional que da un animal salva situaciones de depresión, gente sola que no sabe que hacer de su vida y el animal lo ayuda porque tiene que dedicarle tiempo, y va a ser gratificado. En situaciones así la persona sabe que se tiene que levantar para darle de comer", aseguró la proteccionista.

El refugio funciona desde hace 34 años, los animales generalmente son rescatados de los lugares más humildes de la provincia de Buenos Aires. "Los encontramos en campañas de castración o por redes sociales. Nos avisan de casos de maltrato y abandono donde los dejan sin comida y a la intemperie. Uno se encuentra con cientos de perritos comiendo de basurales sarnosos donde se les nota las costillas. Lo peor es la indiferencia, para el ser humano es común verlos en ese estado y no se hace nada", aseguró Patricia.

La historia de Ángela

Ángela es una perrita rescatada por Patricia hace cinco meses en la localidad de Ezeiza. En una de las campañas de castración que organizan, la vieron en la calle, con la cabeza agachada, buscando comida. "Me baje con la bolsita de alimento balanceado y me di cuenta que no tenía nariz. Pense que podía ser un tumor y la lleve al oncólogo. Le hicieron una biopsia pero no tenía nada", recordó la mujer.

Gracias a las redes sociales, la proteccionista pudo saber realmente lo que había sucedido con el animal: "nos contactaron y comentaron que la perrita sí tenía dueño, pero se encontraba en esa situación: tenía sarna, garrapatas y se le notaban las costillas. Un auto la había atropellado y entre todos los vecinos juntaron plata para operarla. Tuvieron que sacarle la nariz porque el tabique estaba roto", indicó.

Ahora, Ángela, que había comenzado comiendo con una cuchara, puede alimentarse sin ayuda de nadie. "Ahora le dejas su platito y casi que come sola. Es increíble y admirable sus ganas de vivir", expresó emocionada Patricia.