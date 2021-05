Tras el fatal incendio en el que murieron dos hermanitos de 1 y 13 años, vecinos de la ciudad patagónica de Caleta Olivia se congregaron en la plaza del barrio René Favaloro para reclamar por el cuartel de bomberos, que según sostienen piden desde hace 10 años. Además, llevaron velitas para recordar y despedir a las dos criaturas fallecidas y acompañar el dolor de la familia.

Desde hace un tiempo, los vecinos del barrio y de sectores aledaños reclaman la construcción de un cuartel de bomberos, ya que las unidades que hay en la ciudad de Caleta Olivia están alejadas de la zona.

Vecinos se autoconvocaron con velitas para pedir el cuartel de bomberos (Gentileza La Opinión Austral).

Es que el incendio que originó la muerte de los dos menores, dejó al desnudo la necesidad del cuartel de bomberos, ya que cerca de las once de la mañana del día viernes cuando las llamas comenzaron a expandirse por toda la vivienda, los vecinos llamaron a los bomberos y, según denunciaron, tardaron varios minutos en llegar. Aunque las personas que viven cerca del sitio usaron baldes con agua para intentar sofocar el incendio, nada fue suficiente.

En el marco de la movilización que se realizó el viernes por la noche, Miguel Santibáñez, presidente de la junta vecinal, expresó “hoy se nos murieron dos niños, mañana pueden ser otros. Son nuestros hijos también. Necesitamos de su apoyo”, según consignó "La Opinión Zona Norte".

Por su parte, Verónica Lagreze, una vecina del barrio expresó su "consternación" por el trágico hecho. "Ahora es más fuerte el pedido de una motobomba urgente para el barrio, que es algo que ya veníamos solicitando desde hace años. Es el punto principal de la reunión de hoy", indicó sobre la convocatoria, según expuso el medio local "El Caletense".

Los vecinos reclamaron una autobomba para el barrio (Gentileza El Caletense).



Asimismo, agregó que llevaron una vela para "acompañar el dolor de la familia y esos angelitos".

"Hoy una mamá perdió sus niños. No hay palabras para describirlo. No sé si hubiesen llegado a tiempo o no los bomberos, de tener el cuartel en el barrio. Creo que sí, y que es necesario que esté más cerca; porque hoy puede ser este incendio, mañana un accidente doméstico o cualquier catástrofe. Hace falta una autobomba", apuntó la mujer.

Según pudo reconstruir "La Opinión Austral", la familia damnificada estaba compuesta por el matrimonio, un bebé de un año, un nene de diez y una preadolescente de trece. Cuando ocurrió el trágico episodio los padres de los niños estaban trabajando, tal es así que los habían dejado al cuidado de la niñera, quien sería una persona mayor.

Debido a razones que se desconocen el viernes por la mañana se originó el incendio en la vivienda, en la que el bebé y la menor de trece años fallecieron tras quedar atrapados. En tanto el pequeño de diez pudo saltar una ventana y ser rescatado por los vecinos. Mientras que la niñera desapareció.

La triste noticia enlutó a Caleta Olivia. El lamentable y trágico suceso tuvo lugar en una casa prefabricada ubicada en la calle Mouesca, en el Barrio René Favaloro, en inmediaciones al Rotary 23.