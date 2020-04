Por Ana Breccia

@anabreccia

El aislamiento que instauró la pandemia del Covid-19 atravesó también a la educación de los chicos y la formación profesional de los docentes. Colegios y universidades que sentaron siempre sus bases en clases presenciales se encuentran con que deben implementar un sistema de educación remota, a distancia y eficaz. Más allá de la incertidumbre y los cuestionamientos, este tiempo de confinamiento puede ser una buena oportunidad para reencontrarnos con los chicos en casa.

A través de un vivo en la cuenta de Instagram de @cronicaweb, Melina Furman, Bióloga y Doctora en Educación, indicó que este es "un momento difícil, porque estamos todos adentro pero es una buena oportunidad para redescubrirnos, compartir más tiempo en familia y pensar en el lado positivo dentro de su lado tan complicado", aseguró.

En este conexto de pandemia que obliga a las instituciones a tomar decisiones sobre cómo llevar adelante el aprendizaje en cada aula, Furman manifestó que "las escuelas también estan en un terremoto", en un proceso intenso de aprendizaje "sobre cómo se hace para tratar de mantener la continuidad de la enseñanza sin la presencialidad", explicó.

La situación de aprendizaje en una casa, "no es lo misma que en un colegio donde hay profesionales" y desde el lado de la familia, "es difícil sobre todo para los que están en secundaria, por eso es importante organizarnos cierta rutina diaria". Cuando los chicos son mas chicos, "podemos dosificar" y a los adolescentes, "hay que acompañarlos": "No necesariamente tienen que replicar el horario escolar, hay que tratar de ser flexibles pero ordenados", insistió.

Con respecto al tiempo en que los hijos pasan frente a un monitor, televisor o celular, la especialistá aseguró: "No hay que pelearse con la idea de que va a haber más conexión con las pantallas. La pregunta no es cuánto tiempo, sino cómo asegurar que ese tiempo sea de calidad".

.

Por ejemplo, "un buen uso es la conexión con otras personas que no estamos viendo, chicos jugando con los abuelos a través de la pantalla. Otros usos aliados del aprendizaje, son las aplicaciones que sirven a programar", indicó. En su casa, decidieron llevar adelante una "cápsula del tiempo de la cuarentena donde guardamos y filmamos pedacitos del día de distintas activides que nos gustaría recordar cuando esto termine".

Acompañar a los niños en las tareas diarias es un gran desafío para los padres: "Cuando son más chicos, en primaria, es importante estar ahí en la medida que podamos. No quiere decir hacer la tarea por ellos, sino estar a mano y preparar la situación para que ellos aprendan a cumplir el oficio de alumno".

Cuando nos encontramos con algún tema que desconocemos "no hay que asustarse y uno puede aprender con ellos. Se le puede preguntar a otras familias y también recurrir a los docentes. Muchos maestros envían el material y no reciben ninguna respuesta y eso genera incertidumbre por eso hay que conectarse con ellos cuando uno siente que es mucha o poca tarea", insistió.

Acerca de cuál es la mejor manera de evaluar a los alumnos en este escenario de aislamiento, Furman indicó que "es un tema enorme que se está discutiendo a nivel nacional, no está claro qué hay que hacer". En terminos generales la mejores maneras de evaluar "son las que permiten a los chicos mostrar de distintas maneras lo que pueden hacer", explicó.

"La mejores maneras de evaluar son las que permiten a los chicos mostrar de distintas maneras lo que pueden hacer".

Una manera puede ser escrita, pero hay otras como "producciones; Haciendo un video explicándole por ejemplo a un nene mas chico, este tema".

Hay que tener cuidado "porque todas las casas no viven las mismas situaciones": "Hay que priorizar lo que es realmente importante de la unidad para evaluar eso y que haya una retroalimentación y devolución a los chicos", insistió.

La Educación Sexual Integral se hubiera comenzado a dictar con fuerza durante este año, pero la llegada del coronavirus fue otro obstáculo para que se comience a implementar. "No es un momento para dar educación sexual pero sí para tener conversaciones honestas sobre las cosas que nos pasan". Por ejemplo, "qué compartir y qué no en las redes, con qué cosas tener cuidado, estar atentos a que si comparto algo eso despues circula y no sé a dónde. Son conversaciones interesantes para tener en estos días. No vamos a ponernos a dar clases pero si cuestiones que nos atraviesan", dijo.

Sobre los grupos de WhatsApp que mamás, papás y maestros, la especialista recomienda que "si los docentes son los que lo crean, es importe poner algunas básicas reglas de juego y lo mismo con los grupos de padres y madres. No inundar de angustias, dudas e información extra esos canales y preservar la salud mental de todos", aseguró.