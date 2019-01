El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) compró este jueves US$20 millones en una única subasta después de que el dólar perforara el piso de la banda de flotación dispuesto por esa entidad.



En esta subasta oficial el Banco Central adquirió la totalidad anunciada, en la que el precio promedio fue de $37,3050.



El plazo de liquidación fue en contado y bilateral, esto es, el BCRA entrega la contrapartida una vez ver confirmada la recepción de los fondos.



El operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, indicó que "esta fue la primera subasta desde que está este mecanismo cambiario. El Central compró bastante por debajo del límite inferior de la zona de no intervención y lo hizo fundamentalmente porque está dentro de los lineamientos del programa monetario".



"Los precios del mercado decayeron del nivel mínimo y el Central empezó a intervenir cuando el dólar tocó $37,30. El mercado estaba desafiando las zonas de no intervención y, por eso, el BCRA subastó US$20 millones. De cualquier forma, el mercado siguió en baja y operó en $37,10", agregó Quintana.



A principio del mes, el Central había anunciado a través de un comunicado que "mantendrá también la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".



En ese sentido, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (Copom) resolvió mantener en enero los mismos parámetros ya anunciados para diciembre.



"Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta US$50 millones por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta", precisó entonces la entidad.



"Mientras que si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta US$150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", concluyó.