La victoria de Independiente de Neuquén sobre Sapare del último sábado no fue una más para su entrenador, Guillermo Doglioli. La noche anterior al partido debió ser operado por un quiste en el pene, recibió 28 puntos y como debía hacer reposo, dirigió el partido por celular.

"Estaba re asustado, era la primera vez que me opero. No sentí nada, me durmieron enseguida. Pero tenía un susto terrible. Miedo porque es una operación, pero el médico (Pablo Ganum) y las enfermeras son unos genios. Eso sí, me habían comentado que eran dos puntitos y fueron 28", admite con alivio y una sonrisa el entrenador.

"Me salió en el pene un quiste, como una ampolla, como una gelatina. Me hicieron una operación en la que cortan toda esa zona, sacan el quiste para que no siga creciendo ni genere complicaciones. Siete días de reposo y los puntos son en la zona de genitales, tronco y cabeza del pene. Haciendo las curaciones correspondientes y hasta el jueves no puedo hacer nada. Ese día me sacan los puntos pero quiero volver antes a trabajar. Ya se mandó a analizar todo", agregó.

De todos modos no pudo aguantar su ansiedad que le generaba el encuentro y se las arregló para estar presente."No pude ir a la cancha, no me podía ni mover. Por el Facebook veía el partido y los iba llamando por teléfono a mis ayudantes, que son unas fieras", relató a Lmneuquén.

Sus dirigidos cumplieron con su objetivo y vencieron 2 a 1 a Sapare en un encuentro correspondiente a la Copa Neuquén, y con ese resultado se mantienen líderes de su zona con puntaje perfecto.

Mientras tanto, continúa con su postoperatorio: "Ahora está cicatrizando bien. El tema es el roce, sentarse, moverse, ponerse el calzoncillo. Después para orinar y eso todo perfecto".

Además, de su labores como técnico, Guillermo Doglioli vende artículos de limpieza y hace unos meses superó al coronavirus. La cirugía tardó más de dos horas y antes de entrar al quirófano se encomendó a Ceferino Namuncurá.