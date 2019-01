La cotización del dólar a nivel minorista bajó 0,34% y cerró este miércoles la jornada en $38,499, de acuerdo con el relevamiento diario realizado por el Banco Central en las principales entidades de la city porteña.



Por su parte, el mayorista cerró a $37,37, con un retroceso de 23 centavos respecto a la víspera.

Tras la suba verificada el martes, la cotización de la divisa norteamericana no pudo sostenerse y durante esta jornada experimentó un nuevo retroceso que le hizo perder casi toda la ganancia de la jornada previa.



El analista financiero Christian Buteler dijo que "ayer (martes) el Banco Central dejó pesos al renovar Leliqs, por un importe menor al vencimiento y el dólar reaccionó subiendo unos centavos. Hoy vuelve a retirar fuerte y el dólar otra vez (está) en el piso de la zona de no intervención".



"De esta forma, el Central logra volver a estar en control de precios tan importante para la economía como el dólar y la tasa, por intermedio de la cantidad de pesos que decide retirar", agregó Buteler.



Los analistas coinciden en que el valor de cierre de hoy acerca nuevamente la cotización del dólar a la banda inferior de la zona de no intervención determinada por el Banco Central y vuelve a provocar expectativas de intervenciones oficiales para sostener la cotización de la divisa.



Durante la jornada los ingresos desde el exterior volvieron a prevalecer, en una rueda en la que las tasas de interés de la Leliq cedieron levemente.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 642,902 millones y en futuros MAE se pactaron contratos por US$8 millones.



En el mercado de dinero entre bancos -el call money- operó a un promedio de 53%; mientras que swaps (canjes) cambiarios se pactaron US$142 millones, precisó el informe diario de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron US$730 millones, de los cuales más del 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,46 y $39,82; con tasas del 48,39% y 47,86% respectivamente. Todos los plazos mostraron bajas de más de $ 0,30.