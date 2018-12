La cotización del dólar cerró este jueves en $38,667 en el mercado minorista, sin modificaciones de importancia respecto de lo sucedido el miércoles, pese a que la volatilidad intradiaria lo colocó por encima de los $39.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de veinticinco centavos, y cerró en $37,70, en una jornada en la que el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 620,3 millones y en el futuros del MAE se concretaron negocios por US$ 6 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 785 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38,87 y $ 40,59 respectivamente. Los futuros subieron un promedio de $ 0,30 a la par del spot, que perdió $ 0,25.



"En otra rueda influida por el mal clima externo, el tipo de cambio mayorista volvió a operar muy volátil y con cambios de tendencia que sobre el final recortaron la ganancia inicial", señaló el analista Gustavo Quintana.



Durante la rueda, la divisa estadounidense alcanzó un máximo de $38,13 y un mínimo de $37,55.



Por su parte, el Banco Central concretó un nuevo recorte en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), en 59,009% contra 59,102% del miércoles.