El dólar cerró este martes en $ 36,90 en los bancos Nación y Macro y el precio promedio operador por el resto de las entidades financieras quedó en $37,11, el valor más bajo desde fines de agosto.



De esta forma, afianza su camino hacia el piso de las bandas dispuesto por el Banco Central en $ 34 y $ 44 el 1 de octubre, actualizables diariamente a una tasa de 3% mensual.



Con el valor alcanzado durante esta jornada, la moneda estadounidense para la venta en los bancos nacionales, retrocedió 49 centavos respecto del cierre del viernes y quedó en $ 37,11.



En el Banco Nación, terminó en $ 36,90, unos 70 centavos respecto del cierre anterior.

Mientras que el mayorista cerró a $ 35,80 para la compra y $ 36 para la venta, setenta y cinco centavos debajo del final del viernes pasado.



La baja se extendió al mercado de futuros de Rosario, Rofex, donde el cierre a diciembre se ubicó en $ 39,90, 2,92% debajo del que exhibió el viernes pasado.



La caída del precio del dólar se profundizó sobre el final de la rueda con una suba de la tasa de Leliq (Letras de liquidez) a 72,19% desde el 71,99% pagado el viernes pasado. El BCRA adjudicó Leliq por $ 132.119 millones.



Además, la caída se produjo en un día donde las expectativas del están puestas en la licitación de Letras del Banco Central (Lebac).



Oportunidad en la que la entidad monetaria reducirá el stock en por lo menos $ 80.000 millones ya que ofrecerá entre $ 100.000 millones y $150.000 millones sobre un vencimiento de $ 231.000 millones.



"Las Leliqs hoy dieron una expansión monetaria de $ 12.814 millones, mañana tendremos vencimientos por $ 107.774 millones más lo que quede sin renovar de las Lebacs", apuntó el economista Christian Buteler.



Por su parte, Hacienda dio a conocer los detalles de la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en pesos que realizará el miércoles.



Serán dos Lecap, una a un plazo de 193 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4% (30-abril-2019), y otra, a 377 días capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,35% (31-octubre-2019).



La recepción de ofertas comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las tres de la tarde.



"La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017", indicó el ministerio de Hacienda .



Y confirmó que la suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del día martes 16 de octubre de 2018.

Con todos las herramientas dispuestas conjuntamente por el Banco Central y el ministerio de Hacienda la divisa comenzó la semana con un valor que no registraba desde finales de agosto pasado.



"La gran cantidad de opciones de colocación de pesos en tasa de interés que ofrece el BCRA y el Tesoro Nacional, con la variedad de los plazos que brinda el menú, hace que los bancos, inversores y empresas coloquen sus capitales en la moneda doméstica, y si quieren asegurar el tipo de cambio tienen el dólar a futuro en el sistema MAE o Rofex , ambas con tasas que rondan en 55%", explicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"El cierre del dólar en el primer día de la semana corta por el feriado de ayer es el más bajo desde el 29 de agosto pasado", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredora de Cambios.



"El ingreso de fondos se acentuó sobre el final de la rueda haciendo que el tipo de cambio mayorista tocara mínimos en los $ 35,95 por unidad", agregó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 470 millones sin operaciones en el mercado de futuros MAE.