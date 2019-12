El dólar para la venta al público cerró este lunes sin cambios a $62,92 promedio contenido por la intervención del Banco Central, en tanto en el segmento mayorista subió tres centavos y finalizó en 59,97.



La moneda estadounidense al contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $ 75,08, con una suba de 0,4%, mientras que el dólar MEP cotiza a $ 72,42, con una baja de 0,4%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa norteamericana operó "algo más demandada en un escenario que exigió la reaparición del Banco Central con ventas que abastecieron los pedidos de compra sin contraparte de la oferta genuina".



Y detalló que "la autoridad monetaria volvió a intervenir en forma directa en el mercado, una estrategia que no aplicaba desde fines de agosto pasado".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 291 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 224 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 40 % de los negocios. Diciembre y enero se operaron a $ 65,70 y $ 71,55 respectivamente. Ambos con tasas mayores a 110%.



En cuanto a la tasa de las Leliq, el BCRA convalidó hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes al cerrar a 63,002%.



El total adjudicado fue de 183.617 millones de pesos sobre vencimientos por $ 122.425 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 61.191 millones.