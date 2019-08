El dólar subió 33 centavos y cerró a $45,88 promedio para la venta al público, en tanto en la semana avanzó $1,37 centavos como consecuencia de un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel mundial.



En un contexto de devaluaciones casi generalizadas que llegaron al dólar taiwanés o la rupia india entre otros, en la región el real cayó 1,16%, el peso chileno perdió 1,11% y el peso colombiano retrocedió 1,36%. En el segmento mayorista, la divisa sumó 29 centavos y finalizó en $44,65, mientras que en el balance semanal ascendió $1,30.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que hubo un derrape de las monedas en todo el mundo y "contagió al mercado local, que operó con subas desde el arranque del día".

El analista financiero, Christian Buteler, resaltó que la suba del dólar "fue menor incluso a otras monedas de la región" sin embargo aclaró que "otros países no tienen tasas del 60% para contener al dólar".

En la misma línea, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, aseguró que fue un "mal día para monedas emergentes" e indicó que volvió a subir la tasa de las leliq y el tipo de cambio nominal.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 910 millones, mientras que no hubo operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 961 millones, un 18,5% más que este jueves.



En lo monetario, el BCRA convalidó este viernes una suba en la tasa de las Leliq de 36 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 61,009%, y en la semana avanzó 142 puntos básicos. El total adjudicado este viernes fue de $255.118 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $10.763 millones.