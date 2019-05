El dólar bajó 0,96% y cerró a $46,42 promedio para la venta al público, mientras que en el balance semanal la cotización subió 1,07%, al tiempo que la tasa de política monetaria cayó 1,7 puntos porcentuales al 72,053% promedio en el que quedó este viernes, el nivel más bajo desde el 26 de abril.



En tanto en el segmento mayorista, el dólar retrocedió 0,99% al finalizar a $44,80% y en la semana ganó 0,81%. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 1.013 millones y no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE.



Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA) convalidó este viernes una baja de tasas de las Leliq de 43 puntos básicos, al finalizar a 72,053% promedio para un total adjudicado de $217.069 millones, en tanto en el balance semanal la tasa promedio retrocedió 171 puntos básicos.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $26.053 millones.

Christian Buteler, analista financiero, comentó que hoy se vio -al igual que ayer- "nuevamente al BCRA interviniendo en el mercado de futuros" y resaltó el salto en el volumen negociado.



En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "con un recorrido sinuoso y con renovada presencia oficial en el mercado de futuros Rofex, la divisa norteamericana recortó posiciones pero sin poder bajar del cierre del viernes de la semana pasada".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, analizó que a la oferta de la divisa norteamericana "se agregaron otras de rubros no tradicionales y mucha venta de posiciones de bancos que tenían para coberturas, algunas empresas e inversores cambiando portfolio que llegaron a un récord de volumen del año".



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$1.102 millones, un 74% más que el día de ayer. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $46,49 y $48,579 (TNA 65,57% y 60,37%).