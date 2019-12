El dólar para la venta al público finalizó este miércoles a 63,09 pesos, con una baja marginal de un centavo, el mayorista la divisa terminó la jornada sin modificaciones en $9,81, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a 73,34, mientras que el dólar MEP cotiza a $71,66, con una baja de 2,4% y 2,0%, en ese orden.



"El mercado estuvo más variado, no sólo por movimientos de oferta y demanda de comercio exterior, sino por intervención de inversores que ingresaron dólares para compra de bonos y títulos argentino que subieron un promedio entre 4% y 8%", dijo Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que nuevamente las compras del BCRA "fueron el sostén del tipo de cambio ante la inexistencia de una demanda consistente que absorba la oferta disponible".



Y agregó que "fuentes privadas del mercado estiman que la autoridad monetaria se alzó en la fecha con un monto aproximado a los US$ 100 millones".



El volumen operado en el segmento de contado US$ 280 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 278 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 60 % del volumen operado.



Diciembre y enero se operaron a $ 60,81 y $ 63,15, con tasas de 46,70 % y 46,25 % respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dispuso hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre de ayer, en 63%.



El total adjudicado fue de $ 184.260 millones sobre vencimientos por $ 181.463 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.797 millones.