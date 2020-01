El dólar cerró este martes a $62,99 promedio para la venta al público, sin cambio respecto al lunes, en tanto en el segmento mayorista la divisa también se mantuvo en $59,81.



De esta forma, la divisa estaounidense con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto PAÍS- culminó la jornada en un valor final de $ 81,90.



En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $77,60 (-0,3%) y el dólar MEP cotiza a $75,85 (+0,1%).



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que el dólar mayorista se mantuvo "equilibrado por compras del excedente del día por el BCRA", que operó comprando la divisa para mantener en el piso el tipo de cambio.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que la divisa norteamericana operó "otra vez lateralizada y cristalizada en el precio sostén fijado por el BCRA".



Según Quintana, sobre la base de datos aportados por fuentes privadas del mercado, las "compras oficiales fueron por un monto aproximado a los US$ 74 millones".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 275 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 82 millones de dólares. Los plazos más cortos concentraron más del 50 % del volumen operado.



Enero y febrero se operaron a $ 61,17 y $ 63,18, con tasas de 34,45% y 39,49% TNA, respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó durante esta jornada sin cambios, en 55%, la tasa de política monetaria en una única licitación.



El total adjudicado fue de $189.290 millones sobre vencimientos por $ 187.346 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 1.943 millones.