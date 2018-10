El dólar subió este miércoles 29 centavos, cerró en $ 37,87, y absorbió las bajas registradas en el tipo de cambio en las últimas dos semanas.



Los analistas explican la suba por una apreciación generalizada de la divisa estadounidense contra el resto de las monedas, ya sea regionales o frente al euro, y en el plano doméstico, por las tensiones registradas durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto.



En el Banco Nación, la divisa trepó 40 centavos y alcanzó el valor de $ 37,90 levemente por encima del promedio del mercado que releva el Banco Central.



El mayorista volvió a niveles de $ 37 al subir 41 centavos durante la jornada.



"El dólar mayorista subió 41 centavos contra el peso, en los tramos finales del mercado de cambios por la devaluación de la canasta de monedas extranjeras a nivel global contra el índice dólar que durante esta jornada llegó a un máximo de 96,50%", detalló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



El real se devaluó a 1% (3,7341 por dólar) y el mexicano 1,4% (19,5460 por dólar) y otras emergentes, además del euro que cayó 0,7200% (1,138 dólares).



"Es por ello que en nuestro mercado se produjo cautela con los pesos y dólares que se pactaron hoy tanto en el mercado de dinero como en el de cambios, que produjo que la tasa de interés que se pagó en Leliq se aumentara a 71,86%", del 71,39% del martes explicó Izzo.



El Banco Central adjudicó Letras de Liquidez, Leliq, a 7 días de plazo por un monto de $ 159.136 millones, sobre un vencimiento de $ 185.085 millones, a una tasa promedio de 71,86%, siendo la tasa máxima adjudicada de 72,75%.



Además Izzo apuntó a "los incidentes en las inmediaciones del Congreso entre manifestantes y policías, que obligó a suspender la sesión que se trataba el presupuesto en un cuarto intermedio".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 428,4 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 45 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.149 millones, de los cuales casi el 69% se pactó a octubre y noviembre, al cierre los precios operados fueron a $ 37,40 y $ 39,07 respectivamente. Los futuros mostraron alzas en todos los plazos en torno al 1% en línea con la suba del spot.