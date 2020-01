El dólar cerró este lunes a 62,96 pesos promedio para la venta al público, sin cambios respecto al viernes, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 13 centavos y finalizó a 59,95.



El dato destacado de la jornada, según los analistas privados, es que la demanda estuvo más activa que en las ruedas previas y que el Banco Central debió salir a abastecerla para mantener bajo control la divisa estadounidense.



Bajo este contexto, la moneda yanqui con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto PAÍS- culminó la jornada en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $80,44 (+1,0%) y el dólar MEP cotiza a $78,51 (+1,1%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que el BCRA realizó ventas en $ 59,99 "para atender demanda insatisfecha del dólar".



"El cambio brusco de tendencia potenció la demanda autorizada de divisas y con una menor oferta, el BCRA tuvo que efectuar ventas para atender los pedidos de compra insatisfechos", agregó el especialista.



Quintana indicó que las ventas oficiales totalizaron a pocos minutos del cierre US$ 50 millones, sin embargo aclaró que fuentes privadas del mercado estimaron ventas oficiales "por un monto aproximado a los US$ 57 millones".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$343 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, el valor de enero subió 0,45% (61,20), febrero ganó 1,70% (63,70), mientras que mayo trepó 3,15% (70,50).



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó hoy sin cambios, en 52%, la tasa de política monetaria en una única licitación.



El total adjudicado fue de 177.388 millones de pesos sobre vencimientos por $175.654 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 1.733 millones.