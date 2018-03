El afectado cayó al Río Luján durante una fiesta de cumpleaños.

En medio del dolor por la intensa búsqueda de David Peña, cuyo cuerpo ya apareció a la altura de San Fernando, la mamá de su hija pidió respeto a través de su Facebook: "No se tiró ni era un falopero. Les pido respeto por la famila", dijo.

La joven apuntó contra los usuarios que dejaron mensajes en contra del joven hallado muerto este sábado por la mañana. El afectado cayó al Río Luján durante una fiesta de cumpleaños y su cuerpo ya fue reconocido por sus familiares.

La chica compartió un posteo de Crónica TV y le contesto a los "hipócritas que comentaron los anunciados con palabras como 'falopero' o frases como 'se cayó por pelotudo'". Agregó: "Les deseo que todo se les multiplique desubicados. Si supieran que atrás hay una familia desconcertada".

Momentos después del terrible hallazgo, la joven publicó emotivos posteos de despedida y le dedicó desgarradoras canciones:

"Me visitas de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no puedo entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oir tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz y que no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Déjame que me quede en este día suspendido en el aire de tu aroma. Que la vida me huele a hoja seca y es mas duro el invierno con tu ausencia. Llevame un sólo instante a tu presencia, que tu ausencia me duele intensidades. ¿Quién hubiera pensado que te fueras cuando tu vida en flor era una fiesta?".

Agregó: "Te fuiste querido compañero. Gracias por enseñarme tanto de esta vida. Cinco años y medio junto a vos pasando por altas y bajas pero siempre juntos. Idas y vueltas pero siempre ahí, al pie del cañón. Descansa en paz que yo cuido a tu bebé. Sabés que está en buenas manos. Y vos, por favor, cuidala desde arriba".

Desgarrador posteo.

También escribió: "Tu luz será mi guía" y sus amigos la apoyaron en el doloroso momento.

Antes de encontrar el cuerpo, pidió "No te vayas por favor" y le dedicó parte de la canción "Yo te esperaré".

El operativo de búsqueda se inició en la madrugada de este viernes y continuó este sábado por la mañana a la altura del kilómetro 25,5 del río Luján, en San Fernando, abarcando un radio de varios kilómetros a la redonda, con "diez embarcaciones, cuatro motos acuáticas y 40 efectivos de la Fuerza", informó la Prefectura Naval en un comunicado.



El hecho ocurrió pasadas las 23.30 del jueves cuando personal de Prefectura de San Isidro recibió un llamado del capitán del barco "Libertad II" que alertaba sobre la caída de un joven desde la popa de la embarcación, que sale del puerto de Olivos y navega por el río Luján hasta la zona de Tigre.



Según distintos testimonios, el joven cayó mientras el catamarán navegaba por el Luján, y aunque le tiraron un salvavidas no lo tomó y continuó nadando hasta que lo perdieron de vista, momento en el que alertaron a las autoridades.