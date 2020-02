Si bien el gobierno prepara un posible aumento para marzo y negocia con los laboratorios para garantizar remedios gratuitos, la situación actual de los jubilados es desesperante. De ellos, 3 millones cobran la mínima, la inflación está por encima de los haberes y los remedios se llevan entre un 30% y un 40% de los ingresos jubilatorios.

"La situación de los jubilados es terrible porque la gran mayoría se encuentra con una pérdida del poder adquisitivo del 20% respecto de toda la acumulación de la inflación, a partir del cambio de movilidad que se anunció en 2018 y se ejecutó en 2018", aseguró a cronica.com.ar la diputada nacional por el Frente de Todos, Mirta Tundis.

Los jubilados, que históricamente siempre corrieron detrás de la inflación, jamás lograron superarla en la carrera. "Este año el porcentaje parecía que iba a ser mejor, pero eso en verdad tiene que ver con que vienen con seis meses de retraso y es la inflación del año pasado lo que afectó los haberes de los jubilados", explicó Tundis.

Para Christian D'Alessandro, abogado previsionalista y periodista especializado en adultos mayores. la situación de los jubilados "no ha cambiado mucho en general" desde el cambio de gobierno. "Sí se ha privilegiado las jubilaciones mínimas con el pago del bono de 5 mil pesos entregado en diciembre y enero, pero en febrero las cosas volvieron a su situación inicial", aseguró.

Según el abogado, a este contexto, hay que sumarle que la inflación superó al salario de los jubilados y han quedado por debajo en un 3%. "La pérdida real del poder adquisitivo durante los cuatro años de Mauricio Macri fue cerca del 20%, donde la situación de los adultos mayores se agravó mes a mes y año a año", expresó.

El drama de no poder comprar medicamentos

D´Alessandro, quien asegura que los medicamentos que necesitan los jubilados se llevan "un tercio" de los haberes, le explicó a este medio que. en diciembre y en enero, algunos aumentaron entre un 10% y un 15%. por lo que espera que se cumpla cuanto antes con "la promesa de campaña" de la entrega de los remedios gratuitos para todos los jubilados. y en particular para los afiliados del PAMI.

"Estamos esperando el inminente anuncio que les daría un oxígeno a los jubilados porque es salario indirecto", concluyó el abogado.

Tundis, quien sabe como también lo saben los jubilados que los medicamentos "son muy costosos", entiende que el gobierno está negociando con los laboratorios. y a la rebaja del 8% retroactiva a octubre que ya lograron, aseguró que desde el PAMI se está intentando "entregar la totalidad de los medicamentos" a aquellos jubilados que están requiriendo medicación crónica gratuita".

"La cobertura de la totalidad de los medicamentos gratuitos es una forma de ponerle dinero en el bolsillo a los jubilados", expresó Tundis y agregó: "No va a ser de la noche a la mañana, no es una tarea fácil. El PAMI fue encontrado con muchísimas deudas, una recaudación muy baja porque cuando hay 289.000 desempleados del último período. estamos hablando que no solamente no se recaudan aportes y contribuciones, y dejan de consumir por lo que entra menos del IIVA. sino que también se recauda menos respecto del PAMI porque todo trabajador que está en relación de dependencia paga el 3% de sus ingresos, o sea que también con los despidos se desfinancia el PAMI".

"No va a ser fácil lo que se tenga que llevar adelante, cuando hay una emergencia se paga con lo que se tiene, con lo que se puede. Se ha desvalijado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ha dejado de recaudar, tanto en aportes, en contribuciones e impuestos y esos son menos ingresos que entran al sistema y genera este desequilibrio", dijo.

"Acá no se trata de descontarles sino repartir lo que hay y tratar de darle un apoyo a los que menos tienen porque hay más de 3 millones de jubilados que están cobrando 14 mil pesos y eso es inviable en cualquier situación que se lo mire", concluyó Tundis.

Los jubilados esperan la promesa de campaña: entrega gratuita de medicamentos.

¿Marzo llegará con el aumento?

Sobre el aumento que se dice le llegaría por parte del gobierno a los jubilados en el mes de marzo, Tundis: "En estos días estaría anunciándose, se habla de suma fija más un porcentaje, aunque todavía no está anunciado. Seguramente. cuando Alberto Fernández vuelva de su gira hará el anuncio. Con este aumento se verán beneficiados los haberes más bajos, lo que significa que más del 50% del universo de jubilados va a tener un aumento que significaría más que el aumento del 11, 56%", expresó.

Para Tundis, lo que sí sucederá es que se verán con un monto inferior los haberes más altos, aunque "son los menos". "Hay que tener en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está lleno de títulos bonos, especialmente hay muchos que no son negociables y que fueron emitidos a nombre del ANSES. Si tuviera fondos. se le podría hacer frente a las necesidades económicas del pago de jubilados y pensionados cuando el país entra en crisis económica como la que hoy tenemos, pero sin embargo no lo podemos usar porque lamentablemente está lleno de papeles inviables para pagarle a los jubilados", advirtió Tundis.

Por otro lado, para Tundis, el bono de 10 mil pesos que recibieron los jubilados desdoblado en dos veces, fue "una ayuda muy grande para los haberes mínimos". Ya que en los bonos que se otorgaron en 2018 y en 2019 a las asignaciones universales, a los planes sociales y a los distintos sectores con mayor necesidad. "nunca se tuvo en cuenta a los jubilados".

Los jubilados deben lidiar con los aumentos en una carrera en la que corren con desventaja.

"En el mes de enero y febrero el bono fue una gran ayuda, como también que no se les haya cobrado la cuota de enero, febrero y marzo, a aquellos que pidieron créditos a través de Argenta. y eso no discrimina si son haberes mínimos o haberes más altos", explicó la diputada nacional y agregó: "El valor del interés que rondaba entre un 48% y un 50% va a ser rebajado. y esto es muy inferior a la que hoy están cobrando, así que entra como una ayuda para aquellos que sacaron préstamos".

D'Alessandro también entiende que en marzo se viene un aumento para los jubilados. "Se está barajando una suma fija que sería de 1250 pesos para todos los jubilados y un 3% en concepto proporcional. Aunque eso va a dejar una catarata de juicios de reajustes porque, sobre todo los de los haberes medios y altos, van a ver degradado su jubilación en relación a lo que tenían previsto cobrar con la fórmula suspendida que había aprobado el macrismo, donde en marzo debían cobrar el 11, 55%", dijo el abogado.

"Posiblemente lo que suceda es que se dispare la litigiosidad previsional. cosa que venimos repitiendo a lo largo de la historia, y que lejos de disminuir la situación de juicios se acreciente más. Porque esto va a favorecer a los jubilados de la mínima en detrimento a las de las altas y medias. En esa escala de 14.068 a 103.000, al achatarse va a generar una disparidad", explicó D'Alessandro.

Para el abogado, que entiende que jubilaciones son "el sustituto del haber en actividad", deben guardar relación con el poder de compra pero también debe cumplir la función como sustituto del salario que el jubilado tenía cuando estaba en ejercicio de su trabajo o profesión.

"Los jubilados que no recibieron el bono lo ven como un castigo del Gobierno, porque los jubilados que trabajaron y aportaron, que ahora están cobrando una jubilación de 40.000, 50.000 ó 103.000, hicieron aportes en relación a los sueldos altos que tenían".

"El bono sirvió y mucho. le permitió a los jubilados que cobraran hasta 19.068 pesos tener los 5 mil pesos o el proporcional hasta completar esa cifra, lo que muchos pudieron levantar la cabeza e inyectar ese bono en la compra de comida, en el pago de deudas o en la ayuda de los hijos y los nietos", aseguró y agregó: "Pero lamentablemente los jubilados que no lo recibieron lo ven como un castigo del Gobierno, porque los jubilados que trabajaron y aportaron, qu. están cobrando una jubilación de 40.000, 50.000 o 103.00. hicieron sus aportes en relación a los sueldos altos que tenían".