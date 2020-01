El futbolista de Colón de Santa Fe Brian Fernández desmintió las versiones de su desaparición física y denunció que permanece recluido en el country Los Molinos, al norte de la ciudad, porque se encuentra "amenazado", lo que le impidió presentarse esta semana a los entrenamientos del equipo "sabalero".



Horas después de que trascendiera un supuesto pedido a la policía de búsqueda de paradero por parte de un familiar, Fernández habló con la radio Aire de Santa Fe para aclarar que "todo es mentira".



El futbolista explicó que permanece en la casa de un amigo "hace bastante, cerca de ocho días", y que lo hace sin su teléfono celular porque recibe continuas amenazas desde que se instaló en la ciudad, procedente de Estados Unidos.

.



"Decidí estar incomunicado por la situación difícil que estoy atravesando. Desde que llegué de Estados Unidos estoy en la casa de mi amigo Martín. Recién pude hablar con mi mamá", comentó el ex jugador de Racing Club, de 25 años.



Fernández expresó su deseo de "volver al club lo más rápido posible" y admitió que espera "volver a entrenarme el lunes" con el plantel de Colón, que hoy se presentará en Santiago del Estero ante Central Córdoba, por la 17ma. fecha de la Superliga.



"Voy a ver el partido. El equipo está bien, tiene una idea de juego", consideró el delantero, que llegó al club en el actual mercado de pases desde Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).



El goleador se ausentó a las prácticas de esta semana con un permiso especial del club e inmediatamente se especuló sobre una recaída por sus reconocidos problemas de adicción.

El DT de Colón, Diego Osella, explicó que la ausencia del jugador se debía a "un problema personal" y días después circuló por las redes un mensaje amenazante atribuido a su padre, con el que no tiene buena relación.



"No jugás en Santa Fe mientras yo viva acá, corta. O te vas vos o me voy yo, así de corta. Te declaro la guerra y uno muere", fueron las frases más violentas escritas por Miguel Ángel Fernández, quien cerró su posteo en la red social Facebook con una bandera roja y blanca en referencia a Unión, máximo rival del "Sabalero".