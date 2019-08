Vecinos de la ciudad bonaerense de Luján continúan buscando de dónde proviene el llanto de un bebé que se escucha en las inmediaciones de las vías por las que pasa el tren Sarmiento. En tanto, el sacerdote Manuel Acuña, no dudó en confirmar que el hecho que fue primicia de cronica.com.ar se trata de un suceso paranormal y ratificó: "el sonido pertenece a un espíritu errante".

En una entrevista brindada al programa Crónica al Mediodía por Crónica HD, el padre fue cuestionado sobre la situación que se vive a poco más de un kilómetro de la Basílica Nuestra Señora de Luján, en la calle Flores y avenida Intendente Pascual Simone, y manifestó: "Sin duda se trata de un espíritu errante, un alma en pena. Se manifestan de esta forma porque todavía no han asumido que han muerto. Este bebé pudo haber fallecido a causa de un accidente o pudo haber sido asesinado".

Agregó: "Que el llanto de este espectro se escuche en estas fechas puede tener que ver con el día de la muerte o del nacimiento de este bebé. Es clave investigar si un recién nacido falleció en ese lugar hace poco tiempo para determinar su identidad, averigüar qué fue lo que le pasó y, de esa forma, podemos ayudarlo más facilmente".

.

Luego, explicó: "Estos espíritus se quedan en la tierra porque no pudieron encontrar la luz, no entienden que no pertenecen más a este plano. Suelen manifestarse en el lugar más próximo a sus muertes. Las vías es uno de los lugares donde más accidentes ocurren y donde más se hacen trabajos espirituales".

El padre también advirtió que los vecinos de la zona deben estar alertas porque las energías de este tipo atraen "las mismas desgracias" y aseguró que "la gente que no cree no está a salvo, esas personas también están expuestos a las consecuencias".

Finalmente, recomendó que religiosos deben ir al lugar y bendecir las vías. "Tienen que realizar una oración, un sacerdote debe pedir que toda forma errante de manifestación se presente ante el señor. No hay que olvidar que se trata de una expresión del mundo espiritual, las presencias anuncian que necesitan la oración de los vivos para alcanzar la luz", detalló.