Roberto Fernández, el titular de la UTA, dijo que el paro de transporte de este 12 de julio se llevará a cabo sólo en el interior del país. "Si las provincias no acatan las medidas, si el día 11 no pagan, vamos a parar", aclaró en declaraciones radiales.

De esta manera, detalló que "estamos en medio de un conflicto porque nosotros habíamos acordado un salario nacional y ahora nos encontramos con que los empresarios no quieren pagar porque manifiestan que los gobernadores no les dan el subsidio correspondiente y ellos no pueden hacerse cargo del salario". "Pero ese no es un tema nuestro. Nosotros logramos una recomposición salarial y ahora es responsabilidad de ellos cumplirla", continuó.

Por eso, se dio el ultimátum hasta el 11 de julio. "Si no pagan ese día, vamos a parar", agregó. También Confirmó que en Capital y Gran Buenos Aires no habrá medidas de fuerza porque ya están en plena negociación para solucionar el conflicto.