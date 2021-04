Por Marcelo Peralta Martínez

Norberto Bugallo, tiene 55 años y es el ex combatiente más joven en participar de la guerra de Malvinas, por parte de Argentina, cuando apenas tenía 16 y habló en exclusiva con cronica.com.ar dónde reveló detalles de como fue que participó del conflicto bélico, el rescate de sus compañeros y todos los recuerdos de aquel momento vivido.



Este héroe nacional, que cumplia funciones como marinero y hacia trabajos en cubierta, además de ser ayudante de timonel en el Destructor Piedrabuena, embarcación encomendado a la custodia del Crucero General Belgrano, contó en una charla amena, además de súper emotiva como fueron los duros días luchando para defender la Patria.



Además, habló del duro retorno, la falta de apoyo por parte de las autoridades, desde aquel momento y varios años después, y el reconocimiento que siempre les brinda el pueblo a todos los ex combatientes.

¿Cómo fue que quedaste seleccionado con solo 16 años para ir a la guerra de Malvinas?

En el 81 ingrese a la armada, en la escuela de Mecanica para iniciar la carrera de suboficial. Estudie un año la carrera de mar y me tocó como destino el destructor ARA Piedrabuena. Era diciembre de 1981 y yo formaba parte de la dotación del submarino y antes de ir a Malvinas me dijeron que tenía que desembarcar, me negué y dije que desembarcaran a un soldado conscripto.

Nadie supo hasta finales de marzo del 82 que íbamos a formar parte de la recuperación de nuestras islas Malvinas.

¿Recordás el momento en que te citaron, qué sensaciones tuviste y como lo tomó tu familia?

La sensación que sentía era de orgullo por poder servir a mi país y colaborar en la recuperación de nuestras islas Malvinas que fueron usurpadas por los piratas.



Fue duro para mi familia como para todas las familias que se enteraron que un hijo suyo o u. hermano iba a participar de una guerra. Hubo gran preocupación.

¿Te acordás cómo fue el rescate?

El rescate fue una tarea muy complicada se realizó con una tormenta con olas de 10 a 12 metros lluvia viento y mucho frío así todo tuvimos la fortuna de poder estar ahí para rescatar 278 naufragos compañeros , camaradas de las gélidas aguas de nuestro mar argentino lamentablemente 323 perdieron la vida y están de custodia eterna en nuestro mar.

.