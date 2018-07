Durante el debate por la legalización del aborto, realizado durante este miércoles en la cámara de Senadores, Mabel Bianco la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), se retiró del salón indignada y gritando, después de escuchar la exposición del reconocido pediatra , Abel Albino que habló sobre el uso del preservativo y que este "no protege en nada" a la mujer.



De esta manera, y ya fuera del salón la médica escribió en su perfil de la red social Twitter: "Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !!".



Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !! — Mabel Bianco (@mabelbianco) 25 de julio de 2018