Como en cada elección, no pueden faltar las curiosidades entre los dirigentes políticos que van a cumplir con su deber cívico. Este año no fue la excepción: el paseo matutino del candidato Alberto Fernández a su perro Dylan, el desayuno "light" de Horacio Rodríguez Larreta en el café Tortoni y el saludo de un loro al ex ministro de economía Axel Kicillof mientras hacía la cola para votar.

Alberto Fernández y el paseo a Dylan

El candidato a presidente del "Frente de Todos" no quiso dejar de lado su rutina y por eso salió a pasear a su perro. Los dos fueron acompañados del dirigente Leandro Santoro, quien forma parte de su equipo.

Además, Santoro llegó temprano a la casa del candidato y le llevó un regalo “cabulero": un disco de vinilo de Osvaldo Pugliese, conocido popularmente como “anti-mufa” y amuleto de buena suerte. El nombre del disco es “A los amigos”.

Alberto Fernández y Leandro Santoro salieron a pasear junto a Dylan (Twitter).

Su canillita

"Guido" es canillita y en esta oportunidad lució con orgullo una remera con la foto del candidato a presidente del Frente de Todos y el hashtag “#elcanillitadealberto”.

Guido, el canillita de Alberto Fernández (Twitter).

Horacio Rodríguez Larreta y su desayuno “light”

El jefe de Gobierno porteño y candidato a la reelección compartió el desayuno junto a sus colaboradores en el Café Tortoni, un encuentro traducional de "Cambiemos".

Sin embargo, lo más llamativo es que entre las facturas y las tostadas, prefirió quedarse con la segunda. “Me gustan más las tostadas que las facturas”, respondió Larreta ante la pregunta de los periodistas.

Larreta desayunó juntó a Marcos Peña y Diego Santilli (Twitter).

Axel Kicillof y el saludo del loro

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el "Frente de Todos" emitió su voto al mediodia en la misma escuela de Pilar donde lo hizo en las PASO.

El exministro de Economía tuvo que hacer una cola de 45 minutos y durante la espera aprovechó para saludar a los vecinos que se acercaban hacia él. Uno de ellos fue un hombre que llevaba un loro en el hombre, quien aprovechó para sacarse una foto con el candidato.

Matías Tombolini y su “desayuno impositivo”

El candidato a jefe de Gobierno por "Consenso Federal" recibió a los periodistas en su casa con un “desayuno impositivo”. Entre medialunas y mates, el dirigente mostró el impacto de los impuestos en todos los productos que consumieron.

Con stickers en el termo del mate, la pasta frola y las medialunas, el economista explicó cuánto se lleva el Estado de cada producto: 32 por ciento la Nación y 7 por ciento la Ciudad.

“El desafío del tiempo que viene es bajar los impuestos para que los argentinos recuperemos la libertad de decidir qué hacer con nuestro dinero en lugar de que la política lo haga por nosotros”, expresó.

El desayuno "impositivo" de Tombolini (Twitter).

Los personajes bizarros

Algunas personas decidieron correrse de lo habitual y eligieron disfrazarse para cumplir con su deber cívico. El Papa Francisco, el Guasón (El Joker) y un señor vestido con los colores de la bandera fueron algunos de los personajes destacados que dieron la nota en esta jornada electoral.

Un hombre disfrazado del Papa Francisco fue a votar a la UCA.

Un señor eligió vestirse con los colores de la bandera argentina (Diario Crónica/Hernán Nersesian).

Los memes en las redes

Más allá de los dirigentes políticos y las personas que van a votar a su correspondiente escuela, la gente hizo lo suyo en las redes y aprovechó esta ocasión para divertirse con las peculiaridades y los sucesos destacados de esta jornada.