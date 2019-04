Una veintena de ex combatientes correntinos regresaron de las islas Malvinas a donde viajaron a través de un programa provincial y fueron recibidos este lunes por el gobernador Gustavo Valdés, quien declaró que "esto les permite cerrar un capítulo en su vida".



Según se informó, los ex soldados visitaron el cementerio de Darwin y recorrieron los puestos de combate en los que estuvieron en el conflicto bélico hace 37 años.



El mandatario provincial recibió la comitiva en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno y tras el encuentro señaló que "por segundo año consecutivo, a través de la Dirección de Malvinas, posibilitamos el viaje a los

ex soldados, para que puedan volver a las islas".



"Una de las cosas que más llama la atención es que a su retorno de las Islas, nuestros héroes pueden volver a hablar de las experiencias que les dejó la guerra y experimentan haberse sacado una mochila de encima", remarcó el mandatario provincial.

Además, expresó que "la causa de Malvinas es una política de Estado permanente de nuestro Gobierno y una forma de reconocer y homenajear a nuestros ex combatientes, esto les permite cerrar un capítulo en su vida".

En este marco se destacó la creación de la Dirección Malvinas, un organismo del Estado que se encarga de la problemática del sector y la inauguración de 21 Centros de Ex Combatientes y otros seis que se encuentran en construcción en territorio provincial.

En la recepción de los 20 héroes correntinos y familiares, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, y el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván.

Los ex combatientes que viajaron son Hugo Bordón, Ramón Franco, Ángel Flores, Beato Maciel, Osvaldo Zárate, Orlando Godoy, Oscar Saravia, Daniel Rojas, Rubén Ponce de León, Rubén Roldán, Alberto Alegre, Carlos Arce, Héctor Soto, Angel Grassi, Emeterio Saucedo, José Verges, Juan Carlos Baéz, Agustín Gutiérrez, Alejandro Romero y Alfredo Almirón.



"Hay camaradas que no podían ni cantar el himno y luego del viaje volvieron totalmente curados, hoy pueden hablar y contar sus experiencias en Malvinas", dijo a la prensa el ex combatiente y titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas.



Finalmente, expresó que "nuestros camaradas pudieron viajar y ahora pueden ir dejando atrás la pesada mochila que llevamos los ex combatientes y tener el reconocimiento que nos merecemos".