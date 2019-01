Una ronda de antorchas se realizará el próximo martes en Rosario, Santa Fe, para "exigir" al Poder Judicial "medidas concretas para frenar la violencia de género", informó este domingo la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.



Las mujeres se concentrarán a las 19 en las escalinatas del Palacio de Justicia, Balcarce y Pellegrini, donde también habrá presentaciones artísticas.



"Estamos hartas de contar muertas, del avasallamiento de nuestros cuerpos, de las violaciones, de que no se respete nuestro derecho a decidir", puntualizaron las organizadoras.



Y agregaron: "Hartas pero organizadas, porque juntas estamos decididas a triunfar por todas las que ya no están".



"Necesitamos políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia que sufrimos. No hay Ni una menos sin emergencia nacional, provincial y local", sostuvieron.