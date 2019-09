El dólar bajó $3,62 (-5,83%) y cerró a $58,41 promedio para la venta al público, en el primer día de operaciones tras el anuncio del Gobierno que limita la compra de dólares cuyo efecto se vio limitado por el feriado en los Estados Unidos, que determinó un muy bajo nivel de negocios en la plaza local.



En el segmento mayorista, la divisa cedió $3,50 (-5,90%) y finalizó a $56,00. En cuanto a la política monetaria, el BCRA convalidó una suba en la tasa de las Leliq de 201 puntos básicos respecto del viernes pasado al finalizar a 85,275%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que el feriado de este lunes en los Estados Unidos impactó plenamente en la actividad local, que se redujo "a niveles mínimos".



"La escasa actividad y la imposibilidad de concertar operaciones para liquidarse en la fecha mostraron al dólar con fuerte retrocesos que lo llevaron a niveles del martes pasado", señaló.



Y agregó que la adecuación de los sistemas operativos a la nueva normativa "también conspiró para un desarrollo más fluido de las escasas operaciones".



"Recién a partir de mañana se irá despejando el panorama y se podrá tener una proyección más completa del impacto de las medidas en los precios del dólar mayorista", finalizó.



Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, explicó que fue un un día atípico, donde solo se operaron US$ 84 millones, la divisa mostró "un sesgo bajista desde el mediodía cuando comenzó a operarse".



"La nueva normativa del BCRA, donde se establece de qué forma pueden liquidar exportadores y que tipo de operaciones pueden realizar los importadores, sumado al feriado en Estados Unidos, dejó un mercado anémico y casi sin operaciones".



Además, indicó que los bancos se mantuvieron a la expectativa de aclaraciones sobre la nueva reglamentación, "ya que pareciera no obligar a liquidar a los exportadores con sus cobros anteriores al 2 de septiembre".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 84 millones, mientras que no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 247 millones.



Los plazos más cortos concentraron más del 80 % de los negocios. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $ 56,70 y $ 60,80 respectivamente. Todos los plazos cayeron en promedio más del 13 %, ante la caída del spot.