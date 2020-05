Por María Helena Ripetta

Es la primera vez desde 1975 que la Feria del Libro no se realizó en Buenos Aires. La pandemia postergó hasta nuevo aviso uno de los acontecimientos culturales más importante de la región. Pero la lectura no quedó marginada. En esta cuarentena no hay excusas por la falta de tiempo y los últimos datos muestran el sentimiento de los lectores.

En nuestro país, al top five de ventas desde el 20 de marzo lo lidera “Catedrales”, de Claudia Piñeiro, obra que su autora presentó por Instagram. Además del tiempo libre forzado, la posibilidad de bajar contenidos a un e-book o hacer pedidos por delivery a las librerías colabora en el fenómeno. Para no perder contacto con sus lectores, los escritores hacen conferencias y charlas en vivo por redes sociales.

Tanto los autores como las editoriales tuvieron que cambiar las estrategias y usar la imaginación para presentar las “novedades” sin contar con la feria. En las librerías Cúspide, luego de “Catedrales” sigue Eduardo Sacheri, con “Lo mucho que te amé”, su novela ganadora del premio Alfaguara 2019.

En el tercer lugar se ubica “El precio de la pasión”, del psicoanalista Gabriel Rolón; en cuarto, el juvenil “Arde la vida”, de Magalí Tajes, y el quinto es “La psicóloga”, un thriller de éxito internacional de la psicóloga Helene Flood.

El sitio Me gusta leer Argentina ranquea las más vendidas en ebook: nuevamente lidera “Catedrales”, de Claudia Piñeiro, “Lo mucho que te amé”, de Sacheri, “Belgrano” de Daniel Balmaceda, el “Horóscopo chino”, de Ludovica Squirru y “Predicciones”, de Jimena La Torre.