El juego al que se subieron se rompió y estuvieron colgados a más de diez metros de altura. "Fueron las tres horas más largas de mi vida", sintetizó la mujer.

"Subimos, el juego empezó a girar y antes de elevarse sentimos un ruido y se trabó. Luego seguimos girando, pero hizo el ruido otra vez y quedamos girando en el aire. Recién nos detuvieron cuando llegaron a rescatarnos", relató Rocío acerca de la odisea que le tocó vivir en el "Hollywood Park", un parque itinerante que todos los años visita la capital sanjuanina. La mujer se subió al juego denominado "El Martillo" junto a su pareja, su hermana y su cuñado: "Estuvimos girando sin parar durante varias horas. Según la explicación que nos dieron fue para que algunos no queden permanentemente boca abajo, por lo que era preferible que estemos en movimiento".

Personal de Bomberos se hizo presente en el lugar con una grúa que en un extremo tenía una jaula. Además, pusieron una colchoneta inflable gigante para poder amortiguar cualquier posible caída y sumaron la asistencia de ocho ambulancias, tanto del sector público como del privado, y hasta un psicólogo, explicaron las autoridades. Sin embargo, Agüero fue una de las personas afectadas por la falla mecánica y se quejó del operativo: "Nadie nos decía nada, nadie se tomó el trabajo de tomar un altavoz y calmarnos. Durante tres horas nadie nos habló. Nosotros le gritábamos a los policías cuando llegaron a rescatarnos. Yo le pedí a uno que buscara a mi hermana, que estaba con mi hija y fue el único que me prestó atención".

Así rescataban a los atrapados.

Uno de los miedos más fuertes era a que se abrieran los seguros que los sostenían "agarrados" al juego. "Era la segunda vez que nos subíamos, y ya sabíamos que los seguros que tiene el juego cuando para se abren solos. Entonces no sabíamos si se nos iban a abrir y nos íbamos a caer, que se soltara", explicó Rocío.

"Junto a mi pareja rezábamos. Pedíamos a Dios que nos bajaran. Necesitábamos que alguien nos dijera algo", resaltó. Y dio precisiones de las consecuencias que sufrieron por estar tanto tiempo girando, por momentos boca abajo: "Primero rescataron a los que quedaron boca abajo. Después les tocó a otros chicos. Mi novio se puso morado y empezó a vomitar. Yo ya me había ahogado dos veces en mi vómito. Ahí fue que una persona señaló para que nos bajaran a nosotros".

"Las primeras dos horas fueron dramáticas, todos gritábamos pidiendo ayuda"

La mujer detalló que el juego se trabó cerca de las 12 de la noche y que ella fue rescatada recién a las 3 de la mañana: "El primer rato que nos quedamos atrapados, el resto del parque seguía funcionando normalmente. Luego cerraron porque llegaron al horario de terminar la actividad".

Personal de Bomberos se hizo presente en el lugar con una grúa que en un extremo tenía una jaula.

"El dolor de cabeza me sigue y tengo moretones en varias partes del cuerpo, de estar tanto tiempo apretada contra las trabas del juego", contó en relación a los dolores que sigue padeciendo, más de 12 horas después del incidente. Además, recordó que junto a su familia habían pagado un pase personal de 200 pesos para poder hacer uso ilimitado de todos los juegos. "Otras personas se desmayaban y volvían a reaccionar. Las primeras dos horas fueron dramáticas, todos gritábamos pidiendo ayuda. La última hora nos pedíamos entre nosotros que no nos quedemos dormidos, que no perdamos la conciencia", cerró.

"En mi familia ninguno tuvo que ir al hospital, gracias a Dios. Mi novio sigue en cama, con vómitos y mareos. Hasta ahora, nadie del parque se comunicó con nosotros. Podrían habernos calmado pero no lo hicieron, nadie dijo nada", enfatizó la joven.