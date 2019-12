En diálogo exclusivo con Crónica HD, el ex presidente y refugiado político en Argentina, Evo Morales, denunció que es "instrucción del gobierno norteamericano" que él "no entre" en Bolivia y expresó que es "optimista" con que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que lidera, podrán "ganar las elecciones el próximo año". "No voy a ser candidato", confirmó.

Morales, quien permanece en Argentina como refugiado político, contó cómo llegó el 12 de noviembre a México "destrozado y triste", "sin saber qué estaba pasando". "Fue duro, nunca viví lo que he vivido. Gracias a los presidentes de México, Argentina, Venezuela y Paraguay que ayudaron a salvar mi vida", manifestó el dirigente al tiempo que agregó que ahora está "fortalecido y convencido" que los candidatos del MAS van a "ganar en Bolivia durante las próximas elecciones".

"En las encuestas seguimos primeros, sobre todo donde está concentrada la población boliviana. Soy optimista", afirmó el ex presidente.

Respecto al golpe de Estado que lo obligó a renunciar a la presidencia el último noviembre, Morales analizó que "los comandantes de la Policía y algunos de las Fuerzas Armadas", que "por plata o una cuestión de clase", "no acompañaron el esfuerzo del pueblo boliviano de cambiar" al país. Reinvindicó a los pueblos originarios y sostuvo que "todos los muertos de La Paz eran aymaras y en Cochabamba, quechuas".

"Los levantamientos en Colombia, Ecuador y Chile", en tanto, son motivados por "un grupo de racistas y fascistas" que "acabaron como golpistas" en Bolivia, explicó Morales. Según analizó, en su país renació el "neofascismo" y en ese sentido, remarcó la influencia de la "mentalidad fascista y racista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue "replicada en otros países".

"Me sorprendió ver pequeños lecheros con mensajes racistas, ¿por qué está pasando eso? El siglo XXI tiene algunos jóvenes con esta mentalidad racista, fascista y hasta golpistas, pero las nuevas generaciones son más solidarias y más humanas. Tenemos la obligación de enfrentar a los fascistas en toda América Latina", consideró el dirigente boliviano.

Consultado sobre las denuncias realizadas momentos luego del Golpe de Estado en Bolivia, en que aseguró que querían asesinarlo, Morales relató cómo se enteró que ofrecieron "50 mil dólares por entregarlo a las fuerzas de seguridad".

"Es instrucción del gobierno norteamericano que Evo no entre a Bolivia. Ni siquiera que vaya a la frontera con Argentina. ¿Es miedo a Evo? ¿Al instrumento político? Porque si bien piden elecciones libres y transparentes, persiguen a dirigentes y políticos en Bolivia. Quieren elecciones sin democracia", cuestionó.

El último miércoles, la Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión contra Morales, acusado por el Gobierno interino de Jeanine Áñez por los supuestos delitos de "sedición" y "terrorismo". El líder del MAS desestimó ese pedido porque es "totalmente insconstitucional e ilegal".

"Cuando yo presenté mi renuncia, no fue tratada en Asamblea Legislativa, tampoco hicieron la sucesión constitucional ni derogaron la ley que establece que mi mandato continua hasta el 22 de enero de 2020. Por lo tanto, sigo como presidente de Bolivia y corresponde un juicio por responsabilidades, no uno ordinario, pero como es una orden de Estados Unidos, los miembros de la Justicia de Bolivia se someten a ella", explicó.

Acerca de su vuelta al país, manifestó: "Tengo muchos deseos de volver rápido a Bolivia y a acompañar a los candidatos, pero hay miedo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver cómo organizar". "No voy a ser candidato, aunque me corresponda constitucionalmente, para evitar más conflictos", aclaró.

En cuanto a la aparición de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Añéz, vestida como Papá Noel, señaló que "mucha gente lloró" al verla de esa manera y que "todos sus actos son nulos". "Los problemas que pueden tener a futuro los veremos oportunamente", reflexionó.

"La lucha histórica en el mundo es por los recursos naturales. Demostramos que otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque siempre sus políticas están orientadas a la privitización", indicó Morales y consideró que el golpe de Estado no sólo fue "al Indio sino es un golpe a la industrialización del litio".

"Con el Estado a la cabeza, empezamos la industrialización de litio en Bolivia, con socios como China y Europa, fuera de Estados Unidos. Son luchas de caracter de geopolíticos. Como pueblo, la intención es avanzar y tener el control de nuestros recursos naturales y energéticos. No pierdo la esperanza en la Patria Grande y nosotros hegemonizar como región", afirmó el ex mandatario y enfatizó: "Queremos retomar el gobierno en nombre del pueblo boliviano. Quisieramos continuar con el pueblo movilizado pacíficamente para demostrar que otro mundo es posible desde Bolivia".