“Es un momento de gran angustia colectiva todavía con final abierto”. Con estas palabras analizó Federico Otermín el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia durante una entrevista en “Crisis en el Aire”, el programa de Revista Crisis en Radio Nacional. En la nota, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires indicó: “Hay un entramado social que se ha robustecido en estos meses porque el pueblo se la está mega recontra bancando”.



En sintonía con los anuncios de Alberto Fernández y Axel Kicillof, para Otermín “vivimos un momento inéditamente difícil con el mejor gobierno posible”. En este sentido, señaló que “nadie sabe cómo va a terminar todo esto, más allá de los ‘spoilers’ de otros países” y que “la cuarentena como primera medida fue exitosa porque cumplió con dos objetivos: que no se disparen los casos a cifras fuera de control y poder reforzar el sistema sanitario, que en el caso de la Provincia de Buenos Aires estaba hecho pedazos y Axel hizo una tarea de gestión y coordinación titánica para sumar personal, insumos críticos e infraestructura”.



Otermín destacó que desde marzo, en la Provincia de Buenos Aires se reactivaron 125 obras de infraestructura sanitaria y el 70% ya se finalizó. También se construyeron 9 hospitales modulares en articulación con el Gobierno Nacional, la Provincia y los Municipios, 8 en el Conurbano y 1 en Mar del Plata; se compraron insumos de protección para el personal sanitario (entre ellos, más de 27 millones de barbijos); se incorporaron más de 3.600 trabajadores y trabajadoras entre médicos, técnicos, enfermeros, personal administrativo; y se entregaron más de 900 respiradores.



Continuando con el análisis del impacto social del aislamiento, el presidente de la Cámara baja bonaerense sostuvo que “el 31/12 cada uno brindó por su familia, por su agenda, y la pandemia vino a poner todo patas para arriba. La cuarentena comenzó como una anomalía bien recibida, con algo de excéntrico, pero con el tiempo dejó al descubierto desigualdades preexistentes muy profundas”.



En relación a los sectores de la oposición que cuestionan la estrategia sanitaria oficial, Otermín consideró que “lo que le molesta al establishment no es la cuarentena sino el Gobierno”. En este punto, ahondó en el caso bonaerense: “Axel vino a poner a la Provincia de pie, con una decisión muy clara de cuidar el empleo y la industria después del gobierno de Macri y de Vidal en el que Buenos Aires estuvo más de un año y medio sin ministro de Producción, como símbolo de cuál era su mirada política sobre este tema”.



Además, el legislador de Lomas de Zamora ponderó el abordaje territorial en el Conurbano y resaltó “el gran trabajo de los intendentes en la trinchera de esta batalla”. “Soy de Lomas y veo de primera mano el esfuerzo de articulación de Martín Insaurralde para llegar a cada barrio con la presencia del Estado local”.



“Tenemos que seguir cuidándonos para evitar que los contagios lleguen a la población vulnerable. No tengo dudas de que vamos a superar esta pesadilla y de que Alberto en la Nación y Axel en la Provincia van a articular los programas necesarios para que salgamos adelante”, concluyó Federico Otermín.