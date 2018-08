La madre de una joven de 20 años que fue atacada por su ex novio a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Berazategui, denunció el brutal incidente en Facebook y escrachó al agresor.



Así quedó luego del ataque. (Facebook).



La víctima fue identificada como Florencia y su madre Cory López fue la encargada de relatar el violento hecho. "Miro a mi bebé y no puedo dejar de llorar. No puedo mirarla sin sentir que me muero en cada segundo que la veo", comenzó.



Florencia terminó inconsciente en el suelo. (Facebook).



Luego siguió: "Por eso quiero difundir esto: El ex novio de mi hija, la golpeó hasta dejarla inconsciente y aunque ella estaba tirada en el piso desmayada, siguió pegándole. El “HOMBRE” se llama Nicolás Abregú".



Este es el agresor de Florencia. (Facebook).



El hecho de violencia de género sucedió el domingo a las 6:00 en la calle 12 entre 147 y 148 donde el matón la interceptó y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Una vez en el suelo, siguió con la golpiza hasta que fue detenido por un grupo de jóvenes que intercedieron.



Acto seguido, se desató una batalla campal entre dos bandas de muchachos que generaron destrozos en el centro de Berazategui.



La joven debió ser atendida de urgencia.



"No hace falta que seas madre para entenderme, pero quienes lo son, pueden entender mejor que nadie el dolor, la bronca y la impotencia que estoy sintiendo. Gracias a Dios que está viva y la tengo conmigo. Este monstruo está preso pero en dos días sale, como si nada", relató dolida por el ataque a su hija.



Y concluyó: "Ésta es su foto y les pido que lo difundan. Que le conozcan la cara a este cobarde que se cree macho golpeando a una mujer. Así dejo a mi chiquita esta basura. Espero que se haga justicia hoy, que es temprano. Por favor, ayudenme a difundir. Difundamos todos los casos de violencia para que no haya que esperar a condenarlos cuando ya es tarde."



La publicación de la madre. (Facebook).



Luego, fue el turno de Florencia quien también se descargó después de la noche fatídica que vivió. "La noche más triste de mi vida. Dicen que uno obtiene lo que se merece, pero no creo merecerme todo esto que me pasa. Espero poder volver a sonreír y ser feliz", expresó.



La publicación de Florencia.



La publicación de Cory tuvo más de 3 mil comentarios y fue compartida 28 mil veces. Además, hubo una catarata de insultos para el agresor.