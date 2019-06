Más de 50 padres de un colegio de Florencio Varela denunciaron que sus hijos fueron víctimas de una empresa que los estafó con las camperas de egresados.



Según relataron a cronica.com.ar, la mitad de las prendas fueron entregadas en mal estado y la parte restante nunca apareció. El comercio sigue funcionando normalmente en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.

Alumnos del último año de secundaria del Instituto Santa Lucía, situado en la avenida Eva Perón al 3750, fueron víctimas de un grupo de empleados de la empresa "Fase", que se acercaron a la puerta del colegio para ofrecerles el buzo de sus sueños.



Sin embargo, la mitad de los estudiantes recibieron prendas cuya calidad estaba muy alejada a la prometida y, el resto de los chicos, todavía sigue esperando la entrega.

El pacto se realizó en octubre del 2018. En ese mes, los padres de los chicos empezaron a pagar, con mucho esfuerzo, las 6 cuotas de 650 pesos que solicitaron en la empresa para poder fabricar las camperas soñadas.



La totalidad de los productos debía entregarse en marzo. Sin embargo, 27 alumnos de un curso recibieron prendas falladas con un mes y medio de demora. Los 23 restantes, aún las siguen esperando. El negocio sigue funcionando en la avenida 3 de Febrero al 2545.

Graciela, de 45 años, madre de una de las alumnas del curso que recibió las camperas, manifestó a este medio: "Eran más cortas de lo que debían ser y de un color diferente al pedido. La tela, era distinta a la prometida. A la mayoría de los chicos, se les rompió la campera. La remera, es una porquería". En tanto, agregó que al quejarse con la empresa, le pidieron disculpas y le dieron que les iban a regalar una bandera y otras remeras. Lo prometido nunca llegó.

Detalles de las camperas prometidas.

Por otro lado, Miriam de 37 años, madre de un alumno del curso que sigue esperando las prendas, dijo: "El trato era entregar los buzos en marzo. Estamos en junio y nos dicen que no están listos y que no pueden darnos ninguna fecha precisa. Los chicos se van a egresar sin las camperas. Es un esfuerzo muy grande para nosotros cumplirnos estos. Se aprovechan de la esperanzas y la inocencia de los alumnos".

Según denunciaron los padres afectados, la empresa continúa haciendo promociones fuera de los colegios. "No somos el primer colegio que le pasa esto. El modus operandi de estos estafadores es acercarse a las escuelas, pintar un mundo de colores a los chicos y los convencen. Luego, firman contrato con los responsables y no aparecen más. Cuando reclamás, te dicen que las camperas aún no están listas y dejan pasar los meses", aseguraron.

Concluyeron con un pedido de justicia en el que expresaron "Estamos cansados de que nos tomen el pelo. Queremos hacer la denuncia pública para que ningún chico más pase por lo que pasamos nosotros. Son estafadores y no pueden trabajar más. Alguien tiene que hacer algo, estamos cansados".