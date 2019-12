Los vecinos de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, aseguran que apareció una imagen de la Virgen María en un brote de hoja de palmera frente a una casa de la calle Habegger.



El “milagro” se viralizó el martes luego de que se difundieran las primeras imágenes captadas por un vecino, donde se ve una forma iluminada similar a la figura sagrada de la religión católica en uno de los lados de la palmera. Desde entonces, los habitantes de Barrio Parque hacen fila para verla y sacarle fotos, mientras los más creyentes realizan cadenas de oraciones frente a la supuesta Virgen.



La dueña de la casa donde se encuentra la palmera, Yolanda Ríos, explicó cómo se enteró de la aparición: "Me avisó una vecina, Miriam Grenón, que el lunes a la tarde ya estaba la imagen, primero no me encontraba, hasta que ayer al mediodía me encontró, me dice ‘Tengo un regalo para vos’ y me dice ‘¿Qué ves en la palmera?’, ‘Veo la Virgen’ le dije, fue una gran alegría”.



"Desde ayer a la tarde la Virgen me mantuvo en oración, ayer a la noche había muchos vecinos, muchos sacaron fotos, pero hoy pasó mucha gente, se rezó el rosario, mucha gente pasa a verla", dijo la docente jubilada.



"Para mí es la Virgen, es un mensaje, sin palabras, cada uno ve lo que quiere ver”, contó otra vecina. Yolanda cree que este “milagro” es un misterio que se develará rezándole a ella: la Virgen María.



"Está pidiéndonos algo, tenemos que preguntarle a ella, para qué esta, ella es la intercesora ante Jesús y ante el Dios Padre, ella viene a bendecir, otra cosa no va a querer, ella es nuestra madre, qué es lo que quiere en este lugar. Todavía no tengo respuestas, sólo oración”, agregó la mujer, que después de jubilarse, en 2010, se mudó a la vivienda donde se produjo la aparición.



Los vecinos de Barrio Parque están revolucionados. No es para menos, el suceso ocurrió tras las celebraciones de María durante todo el mes pasado.



"Agradecí todo, sólo pedir por el barrio, nosotros tenemos las intenciones del mes de María, estamos festejando a nuestra Santa Patrona, nosotros estamos desde el mes de noviembre haciendo el mes de María por el barrio, ponemos todas las intenciones por el barrio”, dijo Yolanda. Asimismo, elevó un pedido de oración por aquellos que no creen en sus milagros.



"En el mundo hay de todo, sólo hay que orar por los que no piensan como nosotros. Esta es una cuestión de fe. Ella nos acompaña siempre, esta manifestación te llena de amor, alegría de gozo en el corazón, toda la mañana vino gente", concluyó.



En tanto, las autoridades de la iglesia local no emitieron opinión sobre los actos impulsados por la fe de los habitantes que allí se congregan en busca de la bendición de la Virgen.