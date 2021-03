Un tucumano ganó 180 millones de pesos en el Telekino y eligió al comedor Manos de Esperanza para entregarle una tonelada de alimentos no perecederos

Gabriela Torres, integrante del comedor, confirmó a LA GACETA que recibirán esta donación este viernes al mediodía. “El señor Diego, de Telekino, ya está en Tucumán, llamó para confirmarme la donación”, dijo.

Del hombre en cuestión no trascendieron más datos porque teme por su seguridad. "Pidió estar en el anonimato, porque es mucha plata y teme por su familia", indico la referente del comedor.

.

Manos de Esperanzas es un grupo de que da de comer a 240 personas que están en situación de calle y vulnerabilidad en San Miguel de Tucumán.

Su actividad comenzó el 1 de febrero de 2019 y según contó Gabriela no pararon durante toda la pandemia. No hubo viernes en que no dejaron de salir a dar la comida a quienes la necesitan y en algunos casos también reparten mercadería.

.

El cartón de la suerte fue vendido en Tucumán y fue el único en el país en lograr los 15 aciertos del Telekino en el sorteo n° 1490 del domingo 28 de febrero. El pozo total era de $183.232.312

Además del suculento pozo, el afortunado jugador se llevó dos camionetas, un auto, un motorhome y dos casas.