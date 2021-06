El programa de Andy Kusnetzoff siempre está lleno de sorprendentes confesiones y secretos compartidos, pero en la transmisión de este sábado Georgina Barbarossa filtró un detalle impactante sobre la final de MasterChef Celebrity.

El programa de cocina de Telefe enfrentó a muchas personalidades de la televisión argentina, y eliminación a eliminación se acerca a la esperada final. Lo que los espectadores no esperaban fue conocer la identidad de una de las dos personas que irán cara a cara en el último episodio, gracias a un inocente desliz de Barbarossa mientras compartía una anécdota sobre su madre.

.

La actriz dió paso adelante en el círculo de confianza para hablar sobre la comunicación que mantiene con su madre fallecida: “Yo creo que cuando se van, nuestros seres queridos están en otro estrato. Hace poco se murió mi mamá y hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir”, comenzó.

Susana Roig, la madre de Georgina, murió a sus 91 años en agosto del año pasado. “‘Vos de alguna manera avisame que estás’", contó que le pedia la intérprete. "Yo vivo con mi sobrina Lucía, que vino a estudiar teatro de Córdoba. De repente estábamos en casa y en el pasillo, en donde no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos se cayeron".

La joven familiar le preguntó a Georgina si ella había tirado los cuadros, pero ella no sabía nada. Recordando el pedido a su madre, en su mente no hubo dudas de su presencia: "Entonces le dije: ‘Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentate pero posta, no así”, agregó con humor.

Georgina Barbarossa junto a su madre, Susana Roig.

Hablando de un particular incidente donde sintió la presencia de su madre, Georgina dejó escapar el spoiler: “Haciendo MasterChef yo siempre decía: ‘ay vieja, tu receta’. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final...”, reveló la actriz.

Sin percatarse de la bomba que acababa de tirar, ella siguió con su historia: “Empiezo a ordenar cosas de la habitación de ella y me apareció una hoja así que cae. Cae la receta de mi mamá, manuscrita. Es increíble: ‘¿Me la mandás ahora? Yo ya tuve que reversionar todas, pero está todo bien’”, finalizó.

El desliz de Georgina revolucionó las redes sociales, donde internaturas reaccionaron de diferentes maneras. Muchos lamentaron el adelanto, mientras que otros se alegraron de saber que su participante favorito llegaría a la instancia final de la competencia.

La misma Georgina recurrió a Twitter para tratar de apaciguar los rumores, respondiendo a uno de los comentarios que en realidad "No spoileé nada":

No spoileé nada! Los 4 finalistas tuvimos que preparar el menú de la final! Sol, Gaston, cande y yo https://t.co/Zm1ICB8XcU — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) June 20, 2021

Con muchas teorías rondando las redes, quedará por ver quien se va de la competencia este domingo. Si se cumple la predicción de Georgina, aún se está por ver cual de los otros candidatos la acompañará en la instancia final: Candela Vetrano, Sol Pérez o Gastón Dalmau.