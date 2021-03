Gladys "La Bomba Tucumana" quedó envuelta en un nuevo escándalo judicial después de que su ex novio Sebastián Escacena la denunció por "discriminación" tras llamarlo "negro, sucio, villero e inmundo".

Se trata de la segunda denuncia que Escacena presentó en contra de la cantante, porque en 2020 la acusó de haberlo estafado con la compra de un automóvil.

"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio. ¿Cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quén te metés. No tenés idea, no sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida. De todo si me pongo en el papel de demonia. Hasta acá llegó la charla", le dijo "La Bomba Tucumana" a su ex según publicó el diario La Gaceta de Tucumán.

En el mismo audio la cantante le comentó a Escacena que tiene una nueva pareja que "no toma alcohol, es hermoso y tiene aliento rico. Es muy hermoso, estoy muy enamorada de él. Pobrecito, qué triste debe ser una persona que te conozcan por haber estado con alguien. Me das asco y mucha risa", agregó.

"No es fácil salir a la calle y que la gente te grite 'negro villero'. Estoy muy dolido por la discriminación de Gladys", respondió Escacena.

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla, defensor de Escacena, aseguró que las declaraciones que hizo Gladys en contra de su cliente "las replicó todo el mundo" y fueron "magnificados por la exposición mediática que alcanzaron".