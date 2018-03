Maira, la ex de Rodrigo La Hiena Barrios, lo conoció en 2011 por un amigo en común pero ella estaba en pareja. Luego, se volvieron a ver en 2015 cuando estaba soltera y lo fue a visitar a la unidad 49 de la localidad bonaerense de Junín, donde estaba detenido por haber atropellado y matado a la joven embarazada Yamila González, en enero de 2010.



Unos 15 días después de su última visita, quedó embarazada pero Barrios le pidió que abortara. "Me dijo que su hermana sabía hacerlo, pero le dije que no", declaró.



"Los golpes empezaron un dia después del dia de la madre el año pasado porque fumaba marihuana delante de nuestra bebe que encima nunca la vé", y siguió, "las amenazas comenzaron cuando le pedí la cuota alimentaria. Comenzó a llamarme con numero privado al igual que su nueva pareja para amenazarme".



"Cuando estaba en la cárcel era cariñoso, era buen padre y no habíamos tenido ningún problema pero todo cambió cuando salió en libertad, nos hicimos el ADN y salió positivo", aseguró.



Su abogado, Luis Daer, afirmó que su representada "no se había animado" a hacer la denuncia por las reiteradas amenazas tanto de Barrios como de su actual pareja. "Fuimos a la fiscalía tematica en Quilmes de violencia de genero y realizó la denuncia".



"El conflicto y la violencia empieza cuando le reclama una suma x, aún sabiendo que él esta sin trabajo e inhibido, solo le pidió una ayuda o que por lo menos visite a su hija, porque no la visita. Solo le dio 500 pesos", confesó el letrado.



