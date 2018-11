Será sancionado por la Intendencia de la reserva ecológica. (Captura)

Un guardaparque que pateó a un mono en el Parque Nacional Iguazú y que fue filmado por turistas, será sancionado por la Intendencia de la reserva ecológica.



El hecho se conoció este miércoles a través de la plataforma Facebook, donde se viralizó el video de un turista que filmó al guardaparque pateando al mono mientras era alimentado en el parque, acción que ocurrió el 4 de este mes.



En las imágenes se ve cómo el animal, al acercarse a los visitantes en busca de alimento, es pateado por el guardaparque hasta dejarlo a varios metros de distancia.



Consultado por el tema el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Valdecantos, manifestó que desde la entidad "lamentan profundamente esta situación", y que no están "acostumbrados a hechos de este tipo porque no es la forma de actuar ni del Parque Nacional Iguazú, ni de la administración".



Recordó que esto pasó hace "unos diez días" y que el guardaparque -cuyo nombre no trascendió- comentó que él "divisó" a un grupo de monos que estaba siendo alimentado por turistas y con el afán de ahuyentarlos "corrió muy mal, tiró una patada y le pegó a un monito al que levantó y lo llevó al monte. Volvió a pedir disculpas a las personas que estaban en el lugar", expresó.



"Tenemos un problema con los animales y la gente que los alimenta, porque alimentan a un monito o a un coatí y vienen otros cincuenta y se ponen agresivos. Pero no es la forma de actuar", destacó Valdecantos.



En ese sentido el intendente dijo que "se le ha informado (al guardaparque) que se van a tomar algunas acciones desde la administración central contra su persona, porque el exceso de querer hacer bien el trabajo, no implica que uno tenga que ir a las patadas con algún animal", comentó.



En cuanto a la forma de actuar en estos casos, el funcionario dijo que se los ahuyenta con "ruidos", y aclaró que los guías del parque dan información a todas las personas constantemente para que no se les dé de comer a los animales que se les aproximan.