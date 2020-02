Por primera vez en la historia de las celebraciones vendimiales de Mendoza, que comenzaron en 1936, una Fiesta de la Vendimia, la de la primera sección de la capital provincial que se celebró este jueves por la noche, no eligió ni presentó ninguna candidata al reinado.



"Esto es un mensaje de la sociedad que nos muestra que quizás estemos en un momento de evolución, avanzando hacia una revalorización de nuestra fiesta más emblemática e importante, sin la coronación de una reina", expresó este viernes el intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suarez.

La celebración se realizó en el parque Central de Mendoza (Twitter).

La Fiesta de la Vendimia de la primera sección se celebró este jueves por la noche en el parque Central, donde no se presentó ninguna candidata a reina, por lo cual ese barrio no participará de la elección de la reina de la capital provincial, cuya elegida intervendrá de la elección nacional el 7 de marzo próximo junto a otras 16 candidatas.



Siempre fueron 18 candidatas, pero este año la localidad de Malargüe decidió no participar tras las protestas mineras, dado que ese departamento está a favor de la minería y por su clima frío y ventoso no posee viñedos.





.



"Es la primera vez en la ciudad que en una vendimia barrial no hay candidata ni postulante. Venía sucediendo algo similar en otras seccionales en las que había una sola candidata, entonces no se hacía elección sino únicamente coronación, lo que marca un antes y un después en la historia de la vendimia de la ciudad y de la provincia", explicó el jefe comunal.



En un clima festivo, vecinos y vecinas de esta seccional dieron un mensaje claro en el que la vendimia se vivió como una verdadera fiesta, con el mismo espíritu de encuentro y con una destacada particularidad: no hubo postulantes a reina dado que ni los aspirantes personales ni las entidades sociales presentaron candidatas para la corona.

Se vivió un clima festivo pese a la falta de reina y un espíritu de encuentro (Twitter).



El intendente apoyo la decisión de la gente al coincidir que "hay un cambio social, las personas son protagonistas y la sociedad sabe lo que necesita, cómo evolucionar y cómo expresarse. Ante lo que sucedió anoche, en algo tan tradicional como es nuestra fiesta de la vendimia, la obligación de los gobernantes es escuchar y ser receptivos".



Ulpiano Suarez reflexionó que "quizás es posible una vendimia sin reina, y evidentemente no deja de ser vendimia, ya que es un reconocimiento al esfuerzo del pueblo mendocino que transforma este desierto en un oasis".

Cientas de personas asistieron a la celebración (Twitter).

La primera celebración a la vendimia se realizó el 11 de abril de 1913, en el Congreso de la Industria y el Comercio, que finalizó con un desfile de vendimiadores y de carrozas alegóricas, pero no fue hasta el 18 de abril de 1936 que se instituyó como Fiesta de la Vendimia.