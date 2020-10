Los incendios en las islas del río Paraná, han causado "un daño gravísimo" a la fauna y flora nativa de los humedales, y en el caso de ciertas especies de reptiles "la mortandad es casi total", reveló Ivo Peruggino, titular de la reserva silvestre Mundo Aparte.

Además, Jorge Bártoli, referente ecologista, advirtió que el suelo de la zona quemada “ha quedado reducido a cenizas y esto afectará incluso hasta la potabilidad del agua que consume Rosario”.

El ecosistema sufrió daños casi irreparables con los incendios de las islas del Delta del Paraná. (Télam)

El miembro de la organización ambientalista “El Paraná No se Toca” también explicó que, en un contexto de bajante pronunciada como la que hoy presenta el río, “el humedal no cumple con su famosa función de esponja, que purifica y filtra el agua, precisamente porque no hay agua que lo cubra”.

"Son miles de especies de animales que habitan los humedales, que brindan hábitat y alimento a un montón de especies. El 6% de la superficie del planeta se considera humedal y en la Argentina, el 21,5% de su territorio es considerado como tal", explicó el Peruggino.

Tras señalar que estas tierras "están siendo víctimas de ecocidios", dijo que los incendios en el delta del Paraná han causado "un daño gravísimo" y que en el caso de la flora nativa "se quemó toda"

Los humedales, deciertos por los incendios. (Télam)

Pero, a pesar de que se quemaron árboles muy añejos, el especialista aseguró, en un antrevista con Télam, que la flora nativa tiene una capacidad de resiliencia bastante grande y que para poder resurgir necesita que no se haya quemado el banco de semillas que está abajo de la tierra.

Indicó que esta fuente de vida se encuentra en todo ecosistema, como en los humedales, bosques y montes, pero que su rebrote llevará tiempo y "necesitamos que el ser humano deje de meter mano".

En cuanto a la fauna autóctona, el especialista declaró que "el panorama es desolador a raíz de las quemas. La mortandad de reptiles, yacarés y tortugas es casi total en el delta, porque el fuego ocurrió cuando los animales estaban hibernando".

.



"Hay zonas afectada por el fuego que parecen cementerios de serpientes carbonizadas", destacó Peruggino y agregó que "son 29 las especies de reptiles que habitan el humedal, 470 las especies de vertebrados, 200 especies de aves, 36 especies de mamíferos, 22 de anfibios y 185 especies de peces".



A pesar de los incendios, asegura que "algunos mamíferos que tienen movilidad más rápida pudieron escapar, como zorros y gatos monteses, aunque no así sus crías".