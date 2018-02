Una mujer que reside cerca de un jardín de infantes logró registrar con su teléfono celular como un niño de aproximadamente 4 años, quedó encerrado en el balcón, atrapado entre la persiana y la baranda de la abertura que da hacia la calle.

El grave hecho sucedió en el primer piso del jardín "Jugarte", ubicado en Hipólito Yrigoyen 2236. La vecina que filmó el hecho, alertó de inmediato al 911 y desde la calle grabó dos videos donde se advierte el grave peligro que corría el menor al quedar atrapado en la ventana.

Aunque desde la institución prefirieron no brindar declaraciones, trascendió que el pequeño pasó por un pedazo de persiana rota y que rápidamente fue retirado por una docente. Según indicó una docente, si bien "lo que pasó está mal", aclaró que "el lugar tiene rejas y no podía pasarle nada".

En tanto, otra mamá del barrio llamada Laura Martínez, comentó: "Es imposible que lo clausuren porque eso no está habilitado. Hace 4 años visité el jardín para una entrevista para mandar a mi hijo y te dabas cuenta de que eso era un horror. No sé cómo podría hacerse si eso no es en realidad un jardín, pero no se puede permitir semejante aberración con ese niño".