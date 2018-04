En la localidad misionera de Wanda, un juez de paz ordenó a la Municipalidad detener a un perro que fue denunciado en reiteradas ocasiones por hechos de violencia contra los vecinos de la localidad.



El secretario de Obras Públicas de la localidad de Wanda, Luis Albinoli dijo: "Nosotros tuvimos que suspender algunas de nuestras actividades para realizar la captura. El juez nos envió una foto del can y en base a eso estamos recorriendo, pero hasta el momento no lo hemos encontrado".



Para el operativo se dispusieron once efectivos que lo buscan.

Así dispuso la detención.

Según detalla el juez José Roberto Segovia, el animal "compromete la seguridad física de las personas y sus bienes ocasionando molestias y daños de consideración".

Lo curioso es que no se trata de un perro callejero sino que tiene dueño pero se pasea libre por el barrio. "Lo buscaremos hasta que el Intendente diga lo contrario", aseguraron los oficiales.