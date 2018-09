El testimonio

Se trata de, una kiosquera de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador que fue acosada por un sujeto,, que ingresó al local para pedirle caramelos. Una vez de espaldas, se le arrimó y la víctima solo atinó a empujarlo. Increíblemente, se fue caminando tranquilamente."Una señora me dijo que vivió una situación similar 10 años atrás asi que el hombre ya viene haciendo cosas asi", comenzó explicando en diálogo con"En ese momento atiné a empujarlo y decirle que se vaya pero me anuló. Me anulé, no podía creer que estaba viviendo una situación así. Encima, ya había echo una compra anteriormente, unos habanos para hacerme salir del local donde yo trabajo", siguió.Roxana confesó que sintió bronca, impotencia, asco y repugnancia. Y agregó que luego de empujarlo y darle una cachetada, él dijo: "bueno", y se fue.Y manifestó: "Lo primero que hice fue llamarlo a mi jefe y contarle la situación. No salí, me quede en el local, estaba sola. No tengo miedo, lo perdí. Si me lo llegara cruzar de la impotencia que tengo le diría de todo".La kisoquera, hizo la denuncia: "Me tomaron los datos porque vieron el video pero estamos esperando. Ya tienen su dirección, tienen su nombre y está identificado. Se llama Omar"Una no se puede callar, tenemos el sí y el no. Ningún hombre tiene derecho a nada. No voy a parar hasta que esté preso. No viene de ahora, viene desde años y por todas esas mujeres que no pudieron hacer nada, no voy a parar", concluyó.