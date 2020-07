Andrés Burgo es periodista y autor del libro “La final de nuestras vidas”. Un relato sin comparación, exclusivo, para todos los hinchas que quieran revivir en primera persona la final más importante e histórica en la vida de River y en la vida del fútbol nacional. “Este libro lo escribí desde mi vivencia siendo hincha de River, aunque sobre todo, es un libro futbolero sobre un hecho histórico, sobre la final más importante de los últimos tiempos”. Burgo escribe con oficio pero también con sentimiento. Es también autor de “Ser de River en las buenas y en las malas”, de “Argentina - Inglaterra 1986” y de “ River para Félix”.

Este relato inolvidable sobre la Final de la Copa Libertadores de América, es un recorrido periodístico que mantiene la rigurosidad del sentimiento, un elemento imprescindible en la vida de todo hincha y del Fútbol en general. “Este libro tiene mitad de hincha y mitad de investigación periodística, un 50% de experiencia personal y un 50% de registro periodístico. Por eso combino un capítulo y un capítulo”, menciona Andrés Burgo y repone “es un libro para los hinchas de River, sí, pero también es un libro futbolero. Cualquiera lo puede leer, porque si bien soy hincha no me interesa la rivalidad”.

Un libro futbolero, de sentimiento y pasión sobre la final de la Copa América 2018.

La combinación entre investigación periodística y la escritura del hincha toma color en un capítulo particular de tensiones, internas políticas y policiales durante todo el transcurso de la Final. Burgo lo relata así: “Con el correr de los días, las teorías conspirativas —que siempre son gratis, abonan el victimismo y desvían el foco de atención, pero no siempre tienen razón— saltarían en River con la fuerza de un géiser. Cerca del despacho presidencial recordaron que, dos días antes de la semi final de la Sudamericana 2014, 150 integrantes de la barra disidente entraron encapuchados y con armas blancas a la confitería del club para atacar a Caverna Godoy y otros líderes. «Y ahora, un día antes de otro partido de Copa contra Boca, le tocan los huevos a King Kong», asoció un dirigente. En realidad, el estado de alerta por un posible cruce contra Boca ya sonaba desde hacía un mes [...] Una de las dudas sin respuesta que dejó el 24N en River es por qué allanaron a la barra local antes de la revancha pero en la ida no hicieron lo mismo con la de Boca, a la que el amigo y jefe de Ocampo debería conocer a la perfección”.

Andrés expone su tesis, fundamenta y hace un recorrido con evidencias que efectiviza un libro mitad personal pero también mitad político e investigativo. Un recorrido casi apto para una sección de policiales pero lejos de la pantomima: “Efectivamente lo que pasa en la cancha de River, esa desprotección policial, fue intencional. Hay una interna ahí que expongo en el libro”.

Y combina así sus palabras con un relato final, del cual queremos reproducir un fragmento importante:

“Cuando volví a Buenos Aires el miércoles 12, Estefi me dijo que el día de la final había prendido una vela para que mi viejo, por quien soy hincha de River, y que murió en 2012, nos diera fuerzas desde el lugar que estuviese. Mi viejo, grande él, volvió a hacerlo. Sé de amigos, como Guido, que festejaron abrazados a sus hijos durante largos minutos un triunfo que pasará de generación en generación. Así como mi viejo me hablaba del Charro Moreno, Amadeo, Labruna, los hermanos Onega y Pinino Más, dentro de algunos años yo le hablaré a Félix —que a fines de marzo cumple tres años— de Maidana, Ponzio, Pinola, Funes Mori, Enzo Pérez, Scocco, Pratto, Mora, Barovero, Mercado, Vangioni, Armani, Carlos Sánchez, Pisculichi y el resto de los héroes del ciclo Gallardo. Sé que el viaje a Madrid, tan irracional en cierto punto —y el colofón de una serie que empecé aborreciendo, me hizo perder salud y nunca dejaré de festejar—, terminó siendo de los mejores regalos que me hice en la vida. Ya quiero que Félix crezca para contárselo todo”.

