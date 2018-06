Tras la primicia de Crónica, sobre la terrible situación de abandono y malas condiciones que padecían cinco hermanos de 3, 6, 7 y 12 años, y un bebé de 10 días, su padrereveló que su mujer era adicta a las drogas y que ese fue el motivo por el cual él abandono el hogar.En tanto, recordó que no veía a sus hijos hace 10 meses debido a que tras la separación con su pareja, esta comenzó una nueva relación con otro hombre. Al mismo tiempo lo denunció y logró que el padre de las criaturas no pueda acercarse a ellos. "En el barrio se sabe que me hizo la vida imposible”, comentó indignado durante una entrevista concedida a Telefe Noticias.

Ante la pregunta del citado medio respondió: "Quedé detenido y mis hijos quedaron a la deriva”. “La Justicia me discriminó por tener antecedentes y me trató de asesino. Me discriminaron en todos lados, hoy estoy trabajando, me levanto todos los días, tengo una vida muy dura”, aclaró compungido.



Por otra parte, se supo recientemente que la mamá quedó demorada por abandono de persona, y que ante los uniformados dijo que dejó "solos a los chicos" para irse "a comprar una torta y unas pizzas", debido a que iban a celebrar "el cumpleaños" de uno de los menores, nacido un 30 de mayo.

Por último, Farias comentó: “Por ahí no tengo derecho a nada, pero mis hijos tienen derecho a tener su padre. Mis hijos me necesitan. Lo único que quiero es recuperarlos”.