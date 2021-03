La historia estadounidense está plagada de crímenes que sacudieron a la opinión pública no sólo local sino mundial, en ese listado de cruentos asesinos hay uno que dejó una huella muy oscura. Se trata de Jeffrey Dahmer, el famoso "Carnicero de Milwaukee", quien tiene en su haber la muerte de 17 hombres (menores y adultos), a quienes en gran porcentaje les siguió el canibalismo y la necrofilia.

Allá por 1960, los padres de Jeffrey (Lionel y Joyce Flint) siempre pensaron en un bienestar para su hijo pero nunca se imaginaron que el pequeño conformó a futuro una turbia lista, entre los cuales sobresalen Charles Manson, Ted Bundy, Ed Gein o John Wayne Gacy, sindicados como los peores asesinos del país.

Desde joven sintió una atracción por la muerte (Archivo).

Se puede decir que a sus diez años de edad, Dahmer mostró lo que se convertiría a futuro, ya que solía ir de pesca con su padre, y tras conseguir algunas presas, los abría con un cuchillo para ver "cómo era los peces" por adentro. Esto también aplicó para aves y mamíferos, a los que encontraba muertos en un costado de la ruta o en un bosque, se los llevaba a su casa en un bolsa y el patio trasero de su granja, los diseccionaba y deshuesaba.

Secuencia de la película "My friend Dahmer".

A los 16 años y en plena secundario, su saciedad por la carne animal aumentó y en una de las clases de biología, abrió a un lechón de una manera efectiva y casi profesional opinaban los docentes de aquel momento. Esta situación le hizo descubrir su "pasión por la muerte".

Jeffrey Dahmer integra la lista de máximos asesinos seriales.

Al mismo tiempo que este nuevo deseo se potenció en su vida, se agregaron otros, por un lado el alcoholismo y por otro, la homosexualidad. Esta última fue la que le abrió "muchas puertas" para conseguir víctimas, es que su cabello rubio, tez blanca y una altura imponente, hizo que varios hombres se vieran atraídos hacia él y con ello hacia la propia muerte.

Bomba de tiempo

Como si fuera poco, la separación definitiva de sus padres le agregó otro ingrediente ingrato en su vida: las drogas, es decir, Dahmer era una "bomba de tiempo" que estaba a punto de estallar y en 1978 encontró a su primera víctima.

Las víctimas del "carnicero de Milwaukee".

Tras varias semanas de haberse graduado, Dahmer salió a beber y en su camino de vuelta, encontró a Steven Hicks, un joven que estaba "haciendo dedo" en la ruta y al que terminó llevando a su casa. En esa charla donde abundó el alcohol, el "carnicero" intentó llevar el juego a la pasión y Hicks se negó a hacerlo, es allí que Dahmer le pegó con una pesa en la cabeza, lo violó, estranguló, le abrió el vientre y se masturbó sobre las víscera, desmembró sus partes, las puso en una bolsa y las llevó a un vertedero. Lo cierto, es un control policial lo detuvo por exceso de velocidad, pero como todo "parecía normal", le hicieron una multa y lo dejaron ir, pero como tuvo miedo decidió volver a su casa con los restos del cadáver, dejándolos en un tubería de desagua que había en el sótano, aunque volvió dos años más tarde, molió esos huesos y los esparció por la maleza, y las pertenencias del muerto tiradas al río local.

Una pausa de años

A pesar de que un nuevo asesino había nacido, Dahmer tuvo una abstinencia criminal de varios años, ya que pareció reprimir sus tendencias criminales, intentó ir a la Universidad, acudió a la iglesia, se enlistó en el ejército y hasta evitó tener relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, poco le duró la paz a Dahmer quien fue enviado por su padre a la casa de su abuela para intentar "encarrilarlo", algo que más adelante quedó confirmado que no pudo ser posible. De hecho, su abuela lo echó de la casa porque encontró un maniquí de hombre con el cual Dahmer solía masturbarse.

La ficha de detención de Dahmer (Archivo).

Con la bestia suelta de su jaula, los crímenes no tardaron en llegar, y en septiembre de 1987 le tocó el turno a Steven Toumi, a quien conoció en un bar de tendencia gay, y tras varios tragos, ambos terminaron en un hotel donde tuvieron relaciones sexuales y tras ellas la muerte. El cuerpo de la víctima con moretones, sangre y marcas en el cuello fue metido en una gran maleta con ruedas y lo llevó a la casa de su abuela. Ahí violó al cadáver, los desmembró y lo tiró a la basura aunque se quedó con la cabeza, la cual hirvió, blanqueó y guardó como trofeo.

Meses más tarde, dos hombres más engrosaron la lista del "carnicero de Milwaukee", ellos fueron James Doxtator (enero de 1988), cuyo cuerpo del joven de 14 años fue escondido por siete días y Dahmer cometió varios actos de necrofilia con él hasta que los descuartizó. El otro occiso fue Richard Guerrero, quien corrió el mismo final.

Una de las tantas tapas de la época (Archivo).

Ya en 1989 se puede decir que ha sido el año más sangriento de Dahmer, ya que el criminal conoció a Anthony Sears en un bar (su lugar predilecto de búsqueda), le ofreció dinero para sacarse una fotos, lo llevó a su casa, estranguló, violó su cadáver y desmembró.

Saciedad de sangre

Hasta julio de 1991, el criminal se encargó de la vida de 12 hombres más y siempre con el mismo Modus Operandi: buscaba a su víctima (debían ser altos, musculosos y delgados sin importar la raza) en un bar, invitaba a tomar algo en su casa, asesinaba, violaba y descuartizaba, aunque a algunos los invitaba a ver pornografía o libros eróticos y luego se masturbaba frente al cuerpo. Tomaba fotos del cuerpo, utilizaba ácidos (tenía un bidón de 15 litros) para deshacer la carne y huesos, pero conservaba la cabeza y los genitales como trofeo. Más tarde, la policía estadounidense confirmó que a algunos de ellos le había comido algunas partes, como el cerebro, además de beber su sangre.

Jeffrey Dahmer fue detenido en 1991 (Archivo).

El derrotero de muertes llegó a su final en julio de 1991, cuando Tracy Edwards (31) escapó drogado y desnudo de la casa de Dahmer, paró a una patrulla policial que estaba en el camino y les comentó lo sucedido. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda vieron un escenario atroz, descubrieron más de 80 fotos de cuerpos en distintos momentos del descuartizamiento, una cabeza en el freezer, el bidón con ácido y cadáveres a medio desmembrar.

Un filme que narra la historia de Dahmer.

Inmediatamente, Dahmer fue detenido y llevado a juicio, donde se declaró culpable pero adujo locura, algo que el tribunal del estado de Wisconsin no le creyó y lo condenó a 930 años de prisión (15 cadenas perpetuas), ya que lo consideraron como "alguien legalmente cuerdo".

Si condeno alcanzó las 15 cadenas perpetuas (Archivo).

Tras la sentencia fue enviado al Columbia Correctional Institution de la ciudad de Portage (estado de Wisconsin), donde el 28 de noviembre de 1994 realizaba tareas de limpieza junto a otro reo, Christopher Scarver y Jesse Anderson, éste último se enfrentó en una voraz pelea con Dahmer y ambos resultaron gravemente heridos. El "carnicero de Milwaukee" murió casi en el acto y su rival dos días más tarde, sin embargo, Scarver confesó más tarde que atacó a ambos hombres con una barra de metal.

Christopher Scarver mató a Dahmer en la cárcel (Archivo).

La pelea por sus restos también enfrentó a sus padres, ya que la madre de éste quería donar un aparte del cerebro para que fuera estudiado, mientras que su padre quería enterrarlo y listo. Finalmente, la justicia decidió cremarlo entregar una parte de las cenizas a cada progenitor.

"My friend Dahmer", una de las películas que muestran la voracidad del criminal.

En cuanto a películas o libros que recrean al "carnicero de Milwaukee" figuran las siguientes: "Jeffrey Dahmer: The secret life" (1993), "Dahmer" (2002), "Raising Jeffrey Dahmer" (2006) "The Jeeffrey Dahmer files" (2012) y "My friend Dahmer" (2017). En cuanto a literatura, "My friend Dahmer" (2012), "A fathers story" (1994), "The Jeffrey Dahmer story: an american nightmare" (1991), Milwaukee massacre: Jeffrey Dahmer and the Milwaukee murders "The Shrine of Jeffrey Dahmer" (1993), "Jeffrey Dahmer" (1992) y "The man who could not kill enough" (1992).

POR G.A.