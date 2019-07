Indignación, bronca e impotencia fueron las sensaciones generadas tras el fallo de la Justicia que este martes absolvió a diez de los once acusados por la explosión en un edificio céntrico de Rosario por una fuga de gas, que causó 22 víctimas fatales y decenas de heridos en agosto de 2013.



Los gestos de desaprobación de los familiares de las víctimas, dentro y fuera del Centro de Justicia Penal, donde se desarrolló la audiencia, se empezaron a notar minutos antes que la jueza Marcelo Canavesio terminara de leer la sentencia.



De los once imputados, sólo el gasista Carlos García, que trabajó aquel 6 de agosto de 2013 en el edificio de Salta 2141, fue condenado a 4 años de prisión efectiva, al ser considerado penalmente responsable de estrago doloso.



Los responsables de la administración del edificio y el personal de la empresa Litoral Gas, en cambio, quedaron absueltos.



Para los familiares, amigos y allegados a las víctimas de la explosión, la resolución del tribunal integrado por Marcela Canavesio, Juan Carlos Leiva y Rodolfo Zvala "no hizo justicia".



Al contrario, calificaron el veredicto de "una vergüenza nacional" y no fueron pocos los familiares que a través de la televisión rosarina acusaron al tribunal de "matar y enterrar por segunda vez a las víctimas con este fallo".



"Hoy esta Justicia así no nos sirve. Yo siento que está todo comprado, espero que la fiscalía apele, porque acá el único responsable no puede ser el gasista", dijo Anahí Salvatore, a quienes los rosarinos conocen como "la mujer de la ventana".



Le dicen así, porque el día de la tragedia la televisión la mostró pidiendo auxilio desde la ventana de un 5º piso del edificio siniestrado, casi sofocada por el humo y el fuego que devoraba todo a sus espaldas, hasta que logró ser rescatada por un bombero.



"Se cortó el hilo por lo más delgado. Jueces corruptos, acá hay mucho dinero", acusó otro familiar en las afueras del Centro de Justicia Penal. "Veníamos en busca de una condena ejemplar y nos encontramos con esta vergüenza", agregó.



Los rostros de expresiones de rechazo a la resolución del tribunal se fueron endureciendo y la bronca de los familiares se multiplicó.



Incluso, hasta se registró un forcejeo en el exterior del edificio, entre el integrante de una familia querellante y otro familiar, quienes se acusaron de "vender la sangre de las víctimas", según se pudo escuchar entre el griterío de la gente.



Sonia, la madre de Débora Gianángelo, la joven de 20 años que murió en la explosión, acusó ante las cámaras de TV que "son todos responsables de lo que pasó en calle Salta 2141". Y se preguntó: "¿Cómo puede ser que solo una persona sea la culpable?".



"Los 11 fueron culpables, cada uno tiene una responsabilidad, pero todos son responsables", afirmó la mujer, y acto seguido señaló: "Los jueces se tienen que ir, Litoral Gas los tapó de plata, estaban las pruebas sobre la mesa".



En tanto, Marcela Nisoria, que desde un comienzo se erigió en vocera del grupo de familiares de las víctimas, y cuyo esposo Hugo Montefusco murió en la tragedia, señaló que con este fallo "los volvieron a matar a los 22".

Dijo que el veredicto del tribunal "nos deja un sabor amargo, una tristeza profunda. Creíamos que la Justicia nos iba a traer paz, pero nos trajo mucho dolor. Nosotros perdimos la muerte de un ser querido, pero también nuestra vida personal y proyectos de vida".