El precio promedio del metro cuadrado de los departamentos nuevos y usados se mantuvo estable en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre del corriente año, en un contexto en el que las operaciones de compra-venta de inmuebles en el distrito registró un descenso de 52,9% respecto de igual lapso de 2018, según un informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.



"En el primer trimestre de 2019 se observó un comportamiento dispar en el precio del metro cuadrado en venta de departamentos, con incrementos interanuales en las unidades usadas y descensos o estancamiento en las propiedades a estrenar; producto de esto, prácticamente no hubo variación promedio para el total de unidades en venta (0,1%)", sostuvo la dependencia oficial.



El precio del metro cuadrado en la Ciudad para los departamentos de un ambiente a estrenar fue de US$ 3.127, sin variaciones con relación a igual período de 2018; mientras que en las unidades usadas el metro cuadrado se ubicó en US$ 3.073, con un crecimiento de 2,5% interanual.







Los departamentos de dos ambientes a estrenar arrojaron un valor de US$ 3.216 y US$ 2.862 los usados, con una caída interanual de 0,9% en el primer caso y un incremento de 0,7% en el segundo. En tanto, el precio promedio del metro cuadrado de las unidades de tres ambientes se ubicó en US$ 3.288 para el conjunto a estrenar y US$ 2.756 para el usado, con variaciones de -3,7% y 1,7%, respectivamente.



En este marco, las escrituras de compra-venta realizadas en el primer trimestre de 2019 sumaron 6.908, con un descenso de 52,9% respecto del mismo período de 2018. Además, los actos hipotecarios volvieron a mostrar una fuerte reducción, con una variación interanual negativa de 89,6%, equivalente a sólo 588 operaciones del total del período.

El informe de la oficina de Estadísticas porteña se realiza en base a datos provistos por Argenprop y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.



Durante el primer trimestre del año, la oferta de departamentos en venta disponible en el sistema Argenprop mostró una fuerte concentración en el corredor norte junto a enclaves específicos del centro porteño (Comunas 2 y 14, donde se encuentran los barrios de Recoleta y Palermo, respectivamente).



Otra área de máxima densidad, aunque con una extensión más reducida, se verificó en la Comuna 13, en el tramo que correspondiente a parte del trazado de la Av. Cabildo (barrios Belgrano y Núñez) y otra en la Comuna 6, en Av. Rivadavia y Av. Acoyte, Caballito.



En el extremo opuesto, se observaron grandes áreas de nula o escasa concentración en los bordes norte y sur de la Ciudad y en la zona de Agronomía. El primero de los casos responde exclusivamente a la presencia de espacios verdes, en tanto que en las zonas centro y sur se debe a que predominan edificaciones bajas (casas) por sobre la presencia de edificios de departamentos.